La búsqueda de una nena de 5 años desde 2023: sospechan que se la llevaron del país

La Justicia argentina activó una alerta de la Interpol. Una búsqueda desesperada y la sospecha de un "secuestro".

La Justicia investiga si la menor desaparecida fue sacada de la Argentina sin autorización paterna ni registros migratorios oficiales.

La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano , una niña de 5 años desaparecida desde agosto de 2023, tomó alcance internacional en las últimas horas. Sospechan que la habrían sacado ilegalmente de Argentina.

La Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal (MPF) activaron mecanismos de cooperación con otros países, luego de detectar indicios que apuntan a que la menor podría encontrarse actualmente en Venezuela.

El expediente se tramita en la Unidad Fiscal de Santa Fe y comenzó después de una denuncia presentada por el padre de la menor en la capital provincial.

Una búsqueda desesperada y la sospecha de un "secuestro"

La causa investiga una presunta sustracción y ocultamiento de la niña. La principal hipótesis sostiene que su madre habría salido del país junto a ella sin autorización paterna y sin registros migratorios oficiales.

Los investigadores sospechan que Fiorella Abigail Salteño, madre de la niña, habría retirado a Mía del contacto con su padre y la trasladó fuera de la Argentina al menos desde el 23 de agosto de 2023.

La pesquisa incorporó análisis de redes sociales, tareas de georreferenciación, declaraciones testimoniales y pedidos de información a distintos organismos nacionales e internacionales.

Mía Guadalupe Salteño Altamirano La búsqueda de la niña desaparecida ya activó una alerta amarilla de INTERPOL y mecanismos de cooperación internacional.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía fue la ausencia de registros oficiales de salida del país. Ni la menor, ni su madre, ni la pareja de la mujer figuran en controles migratorios posteriores a la denuncia.

La CNRT tampoco detectó viajes en servicios de transporte interurbano nacional a nombre de las personas investigadas. Frente a ese escenario, la principal sospecha es que la salida de la Argentina podría haberse realizado por pasos fronterizos no habilitados y sin controles oficiales.

Venezuela, Brasil y las pistas que aparecieron en la investigación

La causa tomó dimensión internacional después de que la fiscalía detectara accesos digitales y registros vinculados con distintos países de la región. Entre ellos aparecen Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Parte de esos datos surgieron del análisis de direcciones IP asociadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre de la menor.

Los investigadores pusieron especial atención sobre Venezuela por presuntos vínculos familiares de Pedro Luis Sáez Castillo, pareja de la mujer investigada, con la ciudad de Barinas. También aparecieron registros recientes relacionados con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, un dato que abrió nuevas líneas de trabajo dentro del expediente.

A la vez, la fiscalía pidió colaboración internacional mediante organismos judiciales de Brasil y Venezuela para intentar reconstruir posibles domicilios, líneas telefónicas y establecimientos educativos vinculados con la niña.

Además, se realizaron solicitudes de información a organismos venezolanos y empresas de telecomunicaciones para intentar localizar movimientos recientes asociados a las personas investigadas.

Alerta amarilla de INTERPOL y el pedido urgente de información

En medio de la búsqueda internacional, INTERPOL emitió una notificación amarilla para localizar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano. Ese tipo de alerta se utiliza para encontrar personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

La publicación de la notificación permitió activar mecanismos de cooperación entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales de distintos países.

La causa actualmente se encuentra bajo seguimiento de autoridades argentinas y organismos internacionales que intentan determinar dónde está la niña y en qué condiciones se encuentra.

La fiscalía pidió colaboración ciudadana y solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mía se comunique con la Unidad Fiscal Santa Fe mediante WhatsApp al +54 9 3416 38-5788 o por correo electrónico a [email protected].