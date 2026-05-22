Atraparon al "rey del viagra", el empleado de un laboratorio que vendía las pastillas en redes sociales

El hombre fue capturado tras una larga investigación, que logró desentramar la logística que usaba para vender ilegalmente el medicamento.

El hombre trabajaba un laboratorio y robaba los medicamentos para venderlos en redes sociales.

En las últimas horas cayó "el rey del viagra", un hombre de 41 años acusado de montar un millonario circuito clandestino de venta de medicamentos para la disfunción eréctil.

Según la investigación judicial, el sospechoso trabajaba en el área de producción de un laboratorio porteño y aprovechaba su cargo para sustraer comprimidos de sildenafil y tadalafil, que luego comercializaba ilegalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La causa comenzó en 2023, cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detectó un importante movimiento de venta irregular de este tipo de medicamentos en plataformas digitales. A partir de ese momento, los investigadores iniciaron tareas de ciberpatrullaje y seguimiento encubierto para reconstruir el funcionamiento del circuito ilegal.

De acuerdo con la pesquisa, el acusado retiraba los medicamentos de la planta de producción y posteriormente los fraccionaba de manera precaria fuera de los canales autorizados. Luego los rotulaba y empaquetaba por su cuenta para venderlos sin controles médicos ni farmacéuticos.

Rey del viagra (1)

Los investigadores lograron determinar que el hombre realizaba frecuentes recorridos por distintos barrios porteños para distribuir la mercadería. Todo esto ocurría mientras continuaba desempeñándose dentro del laboratorio, situación que le permitía mantener acceso a los productos.

Dos allanamientos y miles de pastillas secuestradas

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó dos allanamientos simultáneos.

Uno de los procedimientos se realizó en la planta de producción del laboratorio donde trabajaba el sospechoso, ubicada en la calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio porteño de Villa General Mitre. El segundo operativo tuvo lugar en su domicilio particular, sobre avenida Vélez Sarsfield al 100, en Barracas, lugar que utilizaba como centro clandestino de acopio y preparación de los medicamentos.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró 8.613 comprimidos de sildenafil y tadalafil listos para ser comercializados. Además, encontraron frascos, cajas, stickers y etiquetas utilizadas para el embalaje de las pastillas.

Rey del viagra (2)

También se hallaron bolsas con otros medicamentos que totalizaban unos 13 kilos, además de anotaciones consideradas importantes para la investigación, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 308 que habría sido utilizado para el traslado de la mercadería.

Tras los operativos, el magistrado dispuso la detención inmediata del acusado y el secuestro de todos los elementos encontrados en los procedimientos.

Investigan el alcance de la red ilegal

La causa quedó encuadrada bajo infracción a la ley de medicamentos y ahora la Justicia busca determinar el alcance total del negocio clandestino y si existían otras personas involucradas en la maniobra.

Los investigadores analizan los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada para reconstruir la red de comercialización, identificar posibles compradores y establecer el volumen económico que movía la actividad ilegal.

La venta de medicamentos sin control médico representa un riesgo sanitario, especialmente en productos que requieren supervisión profesional y cuya distribución está regulada por normas específicas.