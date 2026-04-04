Misterio: hallaron muerto a un enfermero rodeado de diversas drogas, entre ellas fentanilo y propofol

El hombre fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo. En el lugar había ampollas de medicamentos de uso hospitalario.

Encontraron muerto a un enfermero y hallaron una gran cantidad de drogas.

Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo y la Justicia investiga si falleció tras consumir propofol y fentanilo, dos potentes drogas de uso clínico. El caso generó conmoción y se suma a otras investigaciones recientes vinculadas al uso irregular de anestésicos en el ámbito de la salud.

El hallazgo se produjo este viernes por la tarde, luego de que la Policía de la Ciudad fuera alertada por la familia del hombre, que no tenía contacto con él desde hacía varios días. Al ingresar al inmueble, los efectivos lo encontraron sin signos vitales sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y rodeado de medicamentos.

La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, un enfermero oriundo de Gualeguaychú que residía en la Ciudad de Buenos Aires. Su hermana había denunciado que no lograba comunicarse con él desde el 30 de marzo, lo que motivó la intervención policial.

encontraron muerto a un enfermero e investigan si consumió propofol y fentanilo (2)

Medicamentos y ampollas en el departamento

Dentro de la vivienda, los investigadores encontraron una importante cantidad de fármacos de uso hospitalario, lo que abrió distintas hipótesis sobre las causas de la muerte.

Entre los elementos secuestrados había ampollas de propofol y fentanilo, además de lidocaína, diazepam, midazolam, haloperidol, adrenalina, antibióticos y otros medicamentos, junto a una jeringa y guantes de látex.

El propofol y el fentanilo son sustancias altamente controladas que se utilizan en procedimientos médicos y anestesia, por lo que la principal hipótesis apunta a una posible intoxicación o sobredosis.

La investigación judicial

El operativo se realizó en un departamento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, donde la policía ingresó con la ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.

La Justicia ordenó peritajes en el lugar y el secuestro de los medicamentos para determinar cómo fueron obtenidos y si el enfermero los consumió antes de morir. También se buscará establecer si hubo participación de terceros o si se trató de un hecho en soledad.

Un caso que se suma a otras investigaciones

El episodio ocurre en medio de investigaciones recientes sobre el uso ilegal de anestésicos en el ámbito sanitario, tras la muerte de un anestesista y denuncias por consumo de drogas hospitalarias en fiestas privadas, lo que puso bajo la lupa el circuito de distribución de estos medicamentos.

En ese contexto, los investigadores analizan si existe alguna vinculación entre este caso y otras causas en curso relacionadas con el propofol y el fentanilo, mientras avanzan las pericias para determinar con precisión la causa de la muerte.