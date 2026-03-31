Investigan a un anestesista por la muerte de un residente por sobredosis tras ofrecer "viajes controlados"

El hallazgo de propofol y fentanilo en la casa del residente fallecido puso bajo sospecha a un profesional y abrió una investigación.

La muerte de un residente del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia , hallado sin vida en su domicilio, desató una investigación que sacude al ámbito médico. Las pericias detectaron la presencia de propofol y fentanilo , dos potentes anestésicos de uso hospitalario, y orientaron la pesquisa hacia un anestesista del Hospital Italiano , señalado por presuntamente facilitar estas sustancias en contextos no médicos.

La administración de anestesia se realiza a través de una bomba de infusión que regula con precisión la cantidad de fármacos suministrados. La dosificación varía según factores como la edad, el peso, la estatura y el nivel de sedación requerido. En procedimientos de menor complejidad, como una endoscopía , la sedación es más leve, mientras que en cirugías mayores se requiere una anestesia profunda. En estos casos, el paciente suele estar intubado, a diferencia de intervenciones más simples, donde puede mantener la respiración espontánea.

Es precisamente la respiración la que debe ser controlada en esos procedimientos más “simples” porque pueden producir apnea . La apnea es una depresión respiratoria que, en estos casos, es generada por una sobredosis de propofol y fentanilo .

ANESTESIA .

Cuando se produce una apnea, hay que realizar un procedimiento de ventilación asistida. En el lenguaje médico esa acción se denomina “ambucear” porque se lleva adelante con un aparato denominado ambú. El dispositivo utilizado consta de una bolsa, una válvula y una mascarilla que permite insuflar aire u oxígeno.

Cuando se produce una apnea, hay que realizar un procedimiento de ventilación asistida. En el lenguaje médico esa acción se denomina “ambucear” porque se lleva adelante con un aparato denominado ambú. El dispositivo utilizado consta de una bolsa, una válvula y una mascarilla que permite insuflar aire u oxígeno.

El caso del residente fallecido

El caso de la muerte del joven fuera de las instalaciones del hospital, luego de una infusión continua de fentanilo y propofol, es conocido en el ambiente médico porteño. Hay chats de médicos en los que se habla permanentemente de lo sucedido porque la muerte de H.S. llevó a otro descubrimiento.

Es que por la trazabilidad de los fármacos -y de los instrumentos hallados en la casa de H.S.- se determinó que eran del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y allí la mirada se dirigió a un médico del área de Anestesiología cuyas iniciales son H.B.

El anestesista en cuestión era una referencia obligada en la materia y ocupaba un cargo relevante en el Hospital Italiano. Las fuentes consultadas aseguran que, cuando se descubrió que los fármacos encontrados en poder de H.S. eran del Italiano, el anestesiólogo renunció.

ANESTESIA

Según revelan médicos que prefieren el anonimato, se abrió un sumario interno por la grave situación.

Ofrecían “viajes controlados”

El hecho de haber encontrado los fármacos que pertenecían al Italiano en poder de alguien fuera de ese establecimiento puso la lupa sobre la falta de control de esas sustancias. Y también se intentó averiguar para qué se utilizaban.

Hay dos versiones. La primera habla de la venta de una experiencia de “viajes controlados”. Es decir que por determinada suma de dinero se suministraba una cantidad de fármacos que permitían a los clientes entrar en un estado de relajación extrema. El servicio también incluía un “controlador” que estaba dispuesto a “ambucear” a los clientes en caso de que fuera necesario.

Hospital italiano la plata

La segunda versión habla de fiestas sexuales organizadas por el anestesista del Italiano a las que eran invitados conocidos del médico que estaban al tanto de su procedimiento recreativo. Cuentan algunos facultativos que incluso había un chat de WhatsApp denominado “Fiesta del propofol” mediante el que se organizaban las reuniones que tenían fines de esparcimiento.