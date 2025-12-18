Muerte en las puertas del hospital Heller: qué muestran los videos del violento momento en la guardia

La querella sostiene que el caso de José Galeano "era emergencia psiquiátrica y fue víctima de homicidio agravado". Buscan determinar roles de los policías.

Un hombre ingresó corriendo a la guardia del hospital Heller en la madrugada del 18 de noviembre. Vestía bermuda y remera, estaba descalzo y llevaba un cuchillo. Las cámaras lo muestran desesperado, aterrado, golpeando paredes. La querella en la causa que investiga su muerte violenta , registrada minutos después, durante una intervención policial, sostuvo que se trató de un homicidio agravado .

Según todos los testimonios recabados por la Fiscalía de Delitos contra las personas, médicos, policías, enfermeros, seguridad, pacientes, coinciden en que José Galeano estaba en crisis, algunos mencionaron "fuera de sí" . Ese es uno de los pocos puntos donde no hay fisuras: el estado de exaltación y el arma blanca aparecen en cada relato.

A partir de ahí, las versiones policiales empiezan a superponerse, a contradecirse o a diluirse en una sucesión de "atacó a los pacientes", “no recuerdo”, “no vi” o “no era mi jurisdicción”, "solo lo reducimos".

"Aunque señalan que era 'agresivo' no hubo lesionados, ni se registraron autolesiones, ni se llegó al punto de desalojar el hospital, a la gente solo le llamó la atención su estado y se quedan observando, mirando cómo los policías lo reducen", dijo Marcos Pastorutti, quien lleva adelante el patrocinio legal junto a Federico Egea, Mariano Pedrero y Fernando Diez, y subrayó que trabajan junto al fiscal del caso, Andrés Azar.

Los hijos de la víctima de 47 años, que residen en Alvear, Mendoza, constituyeron la querella con representación de su mamá, por ser menores de 17 y 12 años.

Ella, Joana aseguró desde un primer momento que durante sus años de relación, Galeano estaba bajo tratamiento psiquiátrico, incluso tenía medicación prescrita que "lo hacía tranquilizar y tener una vida normal". En este sentido, la causa también estudia la historia clínica en el Heller, al que acudía cuando presentaba crisis nerviosas.

Qué muestran las cámaras domo afuera del hospital Heller

El análisis fílmico del domo policial ubicado en Godoy y José Marín, justo en una esquina frente al hospital, muestra que a la 1:24 del 18 de noviembre un hombre de remera color amarilla y pantalón corto color claro que iba corriendo bajando por calle Godoy e ingresa al Heller. Era José Galeano.

Luego, a la 1:26 visualiza el ingreso del primer móvil policial tipo Pick-Up con balizas encendidas, al sector. Luego, entre la 1:28 y la 1:30 se visualiza ingresar al nosocomio a cinco móviles policiales. Además, 1:31 se observó en el sector de estacionamiento de ambulancias gran aglomeración de efectivos. 1:34 a 1:50 se retiran del nosocomio cinco móviles. Por último, 1:58 ingresa otro móvil policial tipo Sedan.

En tanto, a partir del análisis del domo de Novella y Godoy se logró determinar que 1:22 se puede visualizar a un hombre con remera color amarilla con mangas negras, destacando que se encontraba sin calzado y portaba un elemento en su mano derecha con sentido de Norte a Sur en dirección al Heller.

De su casa al Hospital Heller qué muestran los videos

A dicha secuencia le antecedió una escena, también filmada, desde la cámara privada de un vecino de Galeano, que lo registra frente a su casa cuando corre asustado con movimientos nerviosos y rápidos en plena calle, junto a su pareja, Débora Olguín, mientras mira en todas direcciones. El último momento donde lo captan, Galeano exclama "ahí están" y se aleja corriendo. Detrás de él, al grito de "José" su pareja comenzó a seguirlo, pero vuelve sin lograrlo.

El registro de video se corresponde con lo relatado por Olguín a R7, donde indicó que la noche del lunes estaban compartiendo una cena familiar en su casa ubicada en Pigüé y 1° de enero, cuando "empezó a dar señales de una crisis nerviosa y se fue".

Línea de tiempo: lo que muestran las cámaras del interior del hospital

Las imágenes de lo que ocurrió esa noche, a partir de las 1:24 cuando Galeano ingresa al hospital fueron tomadas por cinco cámaras de seguridad identificadas como: Pasillo Técnico Obstetricia, Sala de espera Guardia, Público Guardia (sector ambulancias), Acceso Guardia y Pasillo Técnico Guardia (pasillos de consultorios). Todas las grabaciones presentan un retraso aproximado de 14 minutos respecto del horario real.

Según esas imágenes:

1:24 a 1:25 aproximadamente La cámara Pasillo Técnico Obstetricia enfocada al ingreso de la puerta de entrada a la guardia del hospital Heller capta a José Galeano ingresando donde ya había varias personas esperando atención. Está descalzo, vestido con bermuda y remera, y porta un objeto en la mano derecha. Desde la cámara de la sala de espera camina de un lado a otro, corre por los pasillos, golpea ventanillas e intenta abrir puertas, y abre ampliamente la boca, gritando desencajado. Galeano, con evidente cansancio y desgaste, apoya las manos sobre los muslos e inclina la espalda. Nadie lo atiende o recepciona la emergencia.

01:26 aproximadamente. Ingresan dos efectivos policiales: uno con arma larga y otro con arma reglamentaria, quien apunta al rostro de Galeano quien apoya el cuchillo sobre el mostrador de la ventanilla de atención.

Segundos después: Ese mismo efectivo toma el cuchillo y lo arroja al piso, alejándolo del alcance de Galeano. A partir de ese momento, la víctima ya no porta ningún arma y se reclina cansada, pidiendo ayuda. A continuación, lo empuja contra la pared, agarrándolo del cuello, luego lo tira al piso, boca arriba, agachándose y luego arrodillándose sobre él. Su jefe, el de arma larga, usa sus botas para intentar detener los movimientos para intentar zafarse.

Las cámaras registran la llegada de más policías, entre ellos consigna policial, la mujer de seguridad privada del hospital y también civiles que se encontraban en la sala de espera, uno de los cuales le sostiene las piernas que movía con desesperación. Una persona encapuchada observa la escena con un elemento contundente en la mano.

1:27 Se puede observar que llegan otros efectivos de la Policía, llegando a ser más de siete efectivos alrededor de Galeano, en tanto, solo algunos se agachan para seguir con la maniobra de "reducción" en el piso que consta de una pisada en el pecho, una rodilla para aplastar el pecho y el brazo apretando alrededor del cuello.





1:28 Se observa a una médica mirando por la ventanilla de atención de la guardia. Una mujer policía esposa a Galeano al colocarlo boca abajo. La seguridad privada le pisa la planta del pie mientras otros policías continúan aplastándolo contra el piso. Finalmente, sacan a Galeano de la sala de espera hacia el exterior del hospital.





1:31 En el sector externo, por el acceso de ambulancias, desde la cámara Público Guardia se observa a al menos cuatro efectivos policiales parados al final del sector, entre las columnas cercanas a una ambulancia estacionada.





Video horizontal muerte en las puertas del Heller

1:33 Se observa un bulto en el piso y alrededor policías. Acto seguido, la cámara muestra que dos efectivos llevan a Galeano de los brazos o axilas, esposado, boca abajo, con la cabeza colgando. De esta manera, los policías ingresan nuevamente al hospital por el acceso de emergencias y dejan a Galeano tirado sobre el suelo del ingreso. La cámara Acceso Guardia capta esta secuencia. Al parecer uno de los efectivos se agacha para sacarle las esposas.

1:36:50: Recién entonces se observa la llegada del personal médico hacia donde se encuentra personal policial. Los profesionales revisan a Galeano mientras permanece inmóvil en el piso y luego lo suben a una camilla para trasladarlo a una sala de la guardia. Mientras en el pasillo quedan personal policial dialogando, algunos y algunas usando su teléfono celular.

Del procedimiento policial a la investigación por muerte violenta y homicidio

Para ese momento, según consta en la investigación judicial, José Galeano ya no presentaba signos vitales. Es decir, que desde que ingresó con vida el paciente nunca recibió atención médica, solo un procedimiento policial que terminó con la muerte violenta, como indicó el informe preliminar de autopsia "bajo protocolo de Minnesota".

"Era una emergencia psiquiátrica y terminó víctima de un homicidio", sintetizó Pastorutti, poniendo el énfasis en que Galeano estaba en calidad de paciente, y debería haber sido tratado como tal. En este sentido, adelantó a este medio que la calificación legal para los policías en la eventual formulación de cargos será homicidio agravado por la condición de funcionario público que prevé pena de prisión perpetua.

Por el momento, indicó que hubo importantes avances con las declaraciones de testigos directos, primarios y secundarios que aportaron descripciones clave para entender cómo llevaron adelante el homicidio. En ese marco, el abogado explicó que la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad individual de cada uno de los efectivos que intervinieron.

“Hay que establecer quién fue autor, coautor y quién tuvo una participación necesaria en el hecho”, señaló Pastorutti, al subrayar que la calificación legal dependerá del rol concreto que haya tenido cada agente durante la intervención. No obstante, indicó que la pena prevista continúa siendo la pena a prisión perpetua.

Por su parte, también es parte de la documental un video que circuló en redes sociales y registró el momento donde cuatro policías uniformados cargan a Galeano boca abajo suspendido en el aire. Lo llevan hasta afuera, donde se ve el sector de ambulancias y una camioneta policial.

Dos policías lo sujetaron del pelo y dos policías de las piernas, uno de los de atrás le pegó una patada mientras lo llevan en andas. Se observa a Galeano en estado de consciencia y nervios, tratando de soltarse. Según testigos, todo el tiempo gritaba pidiendo ayuda. Otros seis policías siguen y rodean la maniobra, observando al hombre. Acto seguido, los cuatro policías que lo acarrean lo sujetan contra el piso, boca abajo, y uno de los policías le apoya una rodilla en el cuello y la espalda.