Bancos, clases y tránsito: cómo impacta el paro contra la reforma laboral este jueves en Neuquén

Distintas entidades gremiales convocaron a una movilización en el monumento a San Martín. Hay paro nacional de ATE y la CGT convocó a una movilización.

Una jornada de protestas y movilización está planificada para este jueves de parte de trabajadores estatales en rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsada a nivel nacional, con retiro de tareas y una marcha convocada por el centro de Neuquén, en el marco de la medida lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país.

La situación para cada gremio es disímil, con algunos convocando a retiros por la movilización y otros directamente al paro.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén notificó formalmente el miércoles a la Subsecretaría de Trabajo provincial la realización de un retiro general de los lugares de trabajo a partir de las 12.30, medida que alcanzará a trabajadores y trabajadoras del Estado nacional, provincial, municipal, comisiones de fomento y entes autárquicos y descentralizados.

ATE Neuquén.jpg Gentileza Radio Universidad CALF

La medida fue resuelta en asamblea y tiene como causa directa el rechazo a la reforma laboral, a la que el gremio considera una amenaza a los derechos adquiridos.

En tanto que por la tarde, la CGT Regional Neuquén encabezará una movilización provincial. La central obrera convocó a concentrar a las 15 en el Monumento a San Martín, desde donde partirá la marcha.

Desde la CGT advirtieron que la reforma busca limitar la negociación colectiva, debilitar a las organizaciones sindicales y avanzar sobre los derechos individuales de los trabajadores, bajo la “falsa promesa” de generación de empleo y modernización laboral.

CGT Neuquen conferencia LA CGT Neuquén.

“La creación de trabajo no se logra quitando derechos, sino con industria nacional y soberanía económica”, señalaron desde la central, que llamó a una movilización amplia y unitaria en defensa del derecho a huelga y la libre organización sindical. Los trabajadores estatales podrán retirarse por la mañana para asistir a una marcha central por la tarde.

Los gremios docentes convocaron paro

Por su parte, la conducción provincial de ATEN lanzó un paro con movilización. "No es modernización laboral, es ajuste", se titula el comunicado de la organización gremial difundiendo la medida de fuerza.

En la misma línea, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Comahue (ADUNC) y CONADU Histórica también convocaron a un paro nacional.

La protesta será en consonancia con la de los otros gremios, para las 15 en el monumento a San Martín.

Marcha -aten (1) Claudio Espinoza

¿Qué pasa con los bancos?

Según informó el secretario general adjunto de la Asociación Bancaria Seccional Neuquén, Adrián Medina, en diálogo con LM Neuquén, el sector adhiere a la convocatoria de la CGT Regional Neuquén.

Esto quiere decir que se movilizarán en el monumento a San Martin a las 15, como el resto de sindicatos y la atención en las sucursales de los bancos será normal.

¿Cómo estará afectado el tránsito?

Por otra parte, se espera que desde el mediodía y durante la tarde esté afectado el tránsito en pleno centro de Neuquén. Por un lado, los trabajadores estatales concentrarán desde el mediodía en el monumento a San Martín, mientras que la mayoría de los gremios lo hará desde las 15.

En tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Neuquén participará de la marcha, pero señalaron que el servicio de colectivos no se verá afectado.

Por un reclamo aparte, hay paro de controladores aéreos

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos, anunció un cronograma de paros que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales durante las próximas semanas.

Las medidas de fuerza decidieron profundizarse luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Si bien una de las fechas anunciadas en las que despegues podrían verse afectados es este jueves 18, no se registraron demoras o cancelaciones significativas en el Aeropuerto presidente Perón.