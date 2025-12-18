Qué reveló la autopsia de Rob Reiner y su esposa, y qué condena podría recibir el único sospechoso del crimen

El actor y director fue encontrado muerto junto a su mujer en su casa de Los Ángeles el pasado domingo. Su hijo quedó arrestado.

Según la autopsia, Rob Reiner y su mujer murieron debido a “múltiples heridas por objetos cortantes".

La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles reveló algunos detalles de las autopsia que llevaron a cabo sobre los cuerpos del actor y director Rob Reiner y su mujer Michele , quienes fueron encontrados muertos el pasado domingo en su casa de Los Ángeles.

El caso que cobró aún mayor notoriedad porque uno de sus hijos, Nick, fue arrestado como principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con ese informe médico, el hombre de 78 años y la mujer de 70 (en un primer momento trascendió que tenía 68) murieron debido a “múltiples heridas por objetos cortantes" y fueron víctimas de un homicidio aparentemente llevado a cabo por una tercera persona, lo que abona aquella última hipótesis.

Además, los exámenes realizados sobre sus cadáveres determinaron que el deceso de ambos se produjo el mismo domingo en que fueron descubiertos tras el llamado a las autoridades por parte de una de las hijas del matrimonio.

Reiner esposa Rob Reiner junto a su esposa: ambos fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles.

El fiscal de distrito Nathan Hochman, anticipó que presentaría dos cargos de asesinato en primer grado contra Nick Reiner, aunque aclaró que ese procedimiento no implica que hubiera pruebas.

Qué condena podría recibir Nick Reiner si es encontrado culpable del crimen

Nick Reiner, a quien Hochman le imputó también “el delito de haber usado personalmente un arma peligrosa y mortal, un arma blanca” se refirió a la posible condena que el hombre de 32 años podría afrontar si es encontrado responsable de la muerte de sus padres.

“Estos cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, afirmó el fiscal en una conferencia de prensa.

Además, señaló que las pruebas las presentará “ante un tribunal para cumplir con el estándar de prueba que se exige en todo caso penal, que es más allá de toda duda razonable, ante 12 jurados”.

Reiner hijo Nick Reiner es el principal sospechoso de asesinar a Rob Reiner y Michele Reiner, sus padres, en Los Ángeles.

Pese a que Nick compareció este miércoles ante la Justicia, todavía se desconocen los motivos por los que pudo haber matado a sus padres. En este sentido, medios estadounidenses citaron a allegados para deslizar que quizás todo derivó de una discusión familiar.

El hijo del medio de los tres que tenía en común la pareja asesinada, quien no se declaró culpable ni inocente, pasó la noche en un hotel de Santa Mónica el domingo de los cuerpos de los cadáveres.

Rob Reiner y Michele fueron encontrados muertos por su hija menor, Romy, quien de acuerdo con un medio local llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta.

Tracy Reiner, la hija adoptiva de Rob y su primera esposa, Penny Marshall, habló con la prensa y se mostraron incrédulas ante esta situación. "Vengo de la mejor familia del mundo. No sé ni que decir. Estoy shockeada", afirmó

Quién era el actor y director Rob Reiner

Rob Reiner, nacido el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, se convirtió en una figura reconocida de la televisión estadounidense en la década de 1970 por su papel de Michael “Meathead” Stivic en la serie “All in the Family”.

Más cercano en el tiempo, se metió en la historia de las grandes películas por su trabajo en la película “El Lobo de Wall Street”, donde interpretó al padre del personaje de Leonardo Di Caprio.

Rob Reiner El actor interpretó al padre del personaje de Leonardo Di Caprio en “El Lobo de Wall Street”.

Los primeros reconocimientos grandes de su extensa carrera como director los logró en 1989 gracias a “Cuando Harry conoció a Sally”, el clásico protagonizado por Billy Crystal y Meg Ryan, y “Misery”, en 1990.

Su hijo, Nick Reiner, por su lado, desarrolló una carrera como guionista y colaboró en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre y basada en experiencias vinculadas a la adicción.

En entrevistas previas, Nick reconoció haber enfrentado problemas con drogas y alcohol desde los 15 años, lo que lo llevó a pasar por múltiples centros de rehabilitación y a atravesar períodos de vida en situación de calle mientras intentaba recuperarse.