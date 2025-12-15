Encuentran muertos al actor y director Rob Reiner y a su esposa: señalan a su hijo como principal sospechoso

La Policía los halló en su casa de Los Ángeles con heridas de arma blanca. La Policía investiga el caso como posible homicidio.

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa , la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su residencia ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos .

Si bien no hay mayores precisiones sobre el misterioso caso, trascendió que ambos presentaban heridas compatibles con un ataque de arma blanca y que uno de sus hijos , al parecer, era uno de los principales sospechosos .

El hallazgo se produjo el domingo por la tarde en una vivienda del barrio de Brentwood, en el sur de California, luego de una llamada al servicio de emergencias. Cuando personal del Departamento de Bomberos llegó al domicilio, alrededor de las 15.30 hora local, constató que tanto el hombre de 78 años como la mujer, de 68 , ya se encontraban sin vida .

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la cadena local NBCLA y luego confirmada por otros medios nacionales. Posteriormente, la red NBC citó a una fuente cercana a la familia que ratificó que se trataba de un hecho violento.

La CNN, por su parte, informó que un portavoz familiar confirmó las muertes, mientras que la Policía de Los Ángeles evitó identificar públicamente a las víctimas en las primeras horas, así como también dar detalles sobre el posible autor del crimen.

De hecho, el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, aseguró que no había personas detenidas ni imputadas. “Nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”, declaró.

En ese sentido, advirtió que las autoridades intentarían hablar con todos los miembros de la familia en el marco de las actuaciones iniciales.

El sospechoso inesperado que mencionaron medios estadounidenses

La revista People, en su edición web, informó que múltiples fuentes que dialogaron con integrantes de la familia señalaron como principal sospechoso a Nick Reiner, hijo mediano del matrimonio, de 32 años.

El diario Los Angeles Times aportó que en la vivienda no se encontraron signos de ingreso forzado, un dato relevante dentro de las primeras evaluaciones realizadas en el lugar.

En lo que coincidieron distintos medios estadounidenses es en señalar que el caso era tratado inicialmente por la Policía como un presunto homicidio.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se refirió públicamente al hecho y confirmó que las fuerzas de seguridad trabajaban en el caso. “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”, expresó.

Luego agregó: “Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás”.

Quién era Rob Reiner, reconocido actor y director

Rob Reiner, nacido el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, se convirtió en una figura reconocida de la televisión estadounidense en la década de 1970 por su papel de Michael “Meathead” Stivic en la serie “All in the Family”.

Más cercano en el tiempo, quedó grabada en la memoria de los cinéfilos su actuación en “El Lobo de Wall Street”, donde interpretó al padre del personaje de Leonardo Di Caprio.

Su extensa carrera como director, en tanto, comenzó en 1984 gracias a “This Is Spinal Tap”, en 1984. Cinco años después le llegó el turno de un gran reconocimiento gracias a “Cuando Harry conoció a Sally”, el clásico protagonizado por Billy Crystal y Meg Ryan, y “Misery”, en 1990.

En 1989, además, se casó con Michele Singer, con quien tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick Reiner desarrolló una carrera como guionista y colaboró en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre y basada en experiencias vinculadas a la adicción.

En entrevistas previas, Nick reconoció haber enfrentado problemas con drogas y alcohol desde los 15 años, lo que lo llevó a pasar por múltiples centros de rehabilitación y a atravesar períodos de vida en situación de calle mientras intentaba recuperarse.