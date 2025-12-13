Otros dos gitanos fueron acusados por cuatro estafas en la venta de camionetas: cobraron miles de pesos y dólares

Las estafas que fueron motivo de esta última acusación se perpetraron en 2022 y 2023. Solo a una víctima le devolvieron parte del dinero.

Otros dos gitanos de Neuquén fueron acusados por reiteradas estafas en la venta de camionetas, contra cuatro personas de distintas provincias que pagaron dinero y se fueron con las manos vacías. El detalle de los hechos que se investigan. El perjuicio total es millonario.

Según pudo saber LM Neuquén , Los acusados son dos hombres de la comunidad zíngara neuquina: uno de ellos de apellido Paulich (23) y otro de apellido Aristich (47). A ambos se le atribuyeron tres hechos de estafa, todos los cuales tuvieron como víctimas a distintas personas que pretendían comprarles vehículos.

El primero de los casos que se les atribuyó en una audiencia de formulación de cargos realizada la semana pasada tuvo como víctima a un hombre de Córdoba, a quien se le generó un perjuicio por 500.000 pesos.

El día 11 de junio de 2022, el hombre dio con un aviso en la página Mercado Libre que ofrecía en venta de una camioneta Toyota Hilux SW4, modelo 2011. Por ello, se comunicó telefónicamente al número publicado, donde fue atendido por Paulich.

Tras acordar las condiciones y precio de la mencionada camioneta, acordaron como forma de pago que el comprador le entregaría un vehículo particular por parte de pago, más la suma de $2.000.000. Además, en concepto de seña y a fin de que le reserva el vehículo, le transfirió 25 mil pesos.

Policía delitos económicos Sebastián Fariña Petersen

La puesta en escena de la estafa

En los días siguientes, el comprador viajó desde Córdoba hasta Neuquén junto a su esposa para concretar la compra de la camioneta. Conoció a Paulich y a Aristich (quien se presentó también con el apellido Paulich), con quienes se encontró en una vivienda de calle Independencia al 2000.

Los vendedores le hicieron probar el vehículo y luego acompañaron a la víctima a extraer dinero de un banco, dado que le exigieron que el pago sea en efectivo. Una vez de regreso en la vivienda de calle Independencia, el comprador les entregó 1.975.000 pesos y luego completaron y firmaron el formulario 08 y un boleto de compraventa. Luego, Paulich se retiró del lugar para supuestamente realizar la transferencia.

Mientras esperaban que se concreten los trámites, Aristich los invitó a quedarse a almorzar. Luego, convenció al comprador y su esposa de llevar a realizarle el service y cargar nafta a la camioneta, por lo que concurrieron a un lugar donde la víctima pagó otros 27 mil pesos.

Finalmente, más tarde al regresar a la vivienda, Aristich recibió un llamado donde otro le informaba que la transferencia no se podía realizar y que el trámite estaría observado por unos días, de manera que los compradores no podían irse con el vehículo. Esto originó una discusión tras la cual las víctimas fueron echadas de la vivienda.

fiscal narvaez y asistente bernat

Sin embargo, continuaron en comunicación con los gitanos, quienes pusieron diversas excusas. Luego de una nueva discusión al día siguiente, los vendedores devolvieron a la víctima $1.500.000 en efectivo, pero ya nunca reintegraron la parte restante del dinero. Por eso, el fiscal Juan Manuel Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat acusaron a los gitanos como coautores del delito de estafa.

Mediante un modus operandi prácticamente idéntico, también se los acusó por otros dos hechos de estafa: contra un comprador que viajó para comprar una Toyota Hilux desde Santa Fe en septiembre de 2023 (a quien estafaron en USD 4.500 y 200.000 pesos); y contra otro comprador que viajó en noviembre del mismo año desde Villa Gesell (a quien defraudaron por USD 7.100)

Por último, solo Aristich fue acusado por un cuarto hecho contra una víctima que se trasladó desde San Luis y quien pagó 8 mil dólares y 600 mil pesos por una camioneta que nunca recibió, en diciembre de 2023.