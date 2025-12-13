Fuerte vuelco cerca de Zapala: una mujer fue trasladada al hospital

El accidente tuvo lugar el viernes, en cercanías al aeropuerto de la localidad. Viajaban tres personas en el vehículo.

Una familia que viajaba por la Ruta 40 rumbo a Zapala sufrió un fuerte vuelco en una peligrosa curva del sector y sobrevivió de milagro. Una mujer fue trasladada al hospital de la localidad con algunos golpes.

Según informó Zapala Noticias, el siniestro tuvo lugar el viernes por la tarde, en la curva donde se da la intersección entre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 46 . Dicho punto se ubica también muy cerca del aeropuerto zapalino.

Lo cierto es que, por motivos que se investigan, el conductor de la camioneta que circulaba con dirección hacia Zapala, perdió el control del vehículo y se fue hacia la banquina, donde el auto dio unos tumbos y volcó, quedando sobre la vegetación a unos metros de la calzada.

En principio, no habría terceros involucrados en el accidente. Este tipo de siniestros ocurren muy comúnmente en zonas de curvas pronunciadas cuando se conduce a altas velocidades, que luego no permiten girar como exige el camino, produciéndose el consiguiente vuelco.

Tras el llamado a Emergencias, personal de Policía de Tránsito y una ambulancia del Hospital Zapala se acercaron hasta el lugar y asistieron a las víctimas. Además del conductor, dos mujeres viajaban en la camioneta, aunque no se conocieron más detalles de su origen ni el motivo de su viaje.

Una de las mujeres accidentadas fue la que debió recibir atención médica urgente, por presentar algunos golpes y contusiones, producto del vuelco de la camioneta y se ordenó su traslado de manera preventiva. Los demás estarían fuera de peligro.

Vuelco en la Ruta 237: una mujer y su nieto rescatados

El miércoles pasado por la tarde se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 237, donde se produjo un vuelco a la altura del kilómetro 1593, en la zona de Rincón de Creíde. El hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos blanco que terminó volcado sobre la banquina. En el interior quedó atrapada su conductora, una mujer de 65 años, mientras que su nieto de 9 años, diagnosticado con autismo, salió despedido.

La situación género pánico entre los automovilistas y activó la rápida intervención del personal policial del Destacamento Nahuel Huapi, los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, la Comisaría 51 de Villa Traful y especialistas de los hospitales de Villa La Angostura y Villa Traful, quienes trabajaron para estabilizar a las víctimas y asegurar la zona.

vuelco El autovuelco ocurrió este miércoles por la tarde.

El menor, oriundo de Bariloche, presentaba un cuadro de extrema gravedad. Alrededor de las 17.45, una ambulancia del hospital de Villa Traful llegó al lugar y el equipo médico determinó activar código rojo, lo que desencadenó un operativo sanitario de alta complejidad.

De acuerdo con la información brindada a LM Neuquén por el comisario mayor Guillermo Alfaro, se coordinó el arribo de un helicóptero sanitario, gestionado a través del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). A las 18.30, la aeronave aterrizó en el sitio y los profesionales comenzaron las maniobras para estabilizar al niño, pero finalmente, por su grave cuadro, debió ser trasladado por vía terrestre.

El operativo se extendió durante toda la tarde, con la participación de bomberos de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes, además de equipos médicos y policiales de distintas jurisdicciones. La zona permaneció con una intensa presencia de móviles mientras se llevaban adelante las maniobras de rescate.