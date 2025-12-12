La Noche de las Vacunas llega a Neuquén para completar esquemas en toda la provincia

La jornada de vacunación tendrá lugar este viernes 19 de diciembre. Entérate los horarios y lugares en la nota.

El sistema de salud de Neuquén se encuentra en alerta sanitaria, luego de la confirmación de otro caso de coqueluche y la sospecha de un caso de sarampión . En este contexto, se lanzó una jornada especial de vacunación para reforzar la inmunización de la población.

La “Noche de las Vacunas” tendrá lugar este viernes 19 de diciembre , desde las 8 y hasta las 22, en toda la provincia. La iniciativa permitirá a las personas completar o actualizar los esquemas del Calendario Nacional , sin turno previo y de manera gratuita.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, se da luego de la confirmación de un nuevo caso de tos convulsa (coqueluche) en una niña de 8 años en Plottier , que no contaba con registro de vacunación. Además de la activación del protocolo epidemiológico por la sospecha de un caso de sarampión en un niño de 5 años en Senillosa .

Ambas situaciones encendieron las alarmas en el sistema sanitario provincial y reforzaron el llamado a la prevención. Ambas situaciones encendieron las alarmas en el sistema sanitario provincial y reforzaron el llamado a la prevención.

Las autoridades informaron que los centros de salud, hospitales y vacunatorios de toda la provincia se sumarán a esta jornada especial, con puntos de atención definidos en cada localidad.

Vacunacion bebes neonatos

¿Dónde vacunarse?

Durante la jornada se aplicarán todas las vacunas del Calendario Nacional, destinadas a niñas, niños, adolescentes y adultos, además de dosis específicas para personas embarazadas y refuerzos recomendados según edad y condición sanitaria.

La cartera de salud recomendó asistir con DNI y carnet de vacunación, aunque aclararon que la falta del carnet no impide recibir las dosis, ya que el personal puede verificar los datos en el sistema.

Los centros de vacunación en la provincia serán:

Neuquén Capital

Feria Neuquén Emprende (Parque Jaime de Nevares) de 18 a 22.

Hospital Dr. Horacio Heller, de 18 a 22.

Hospital Bouquet Roldán, de 16 a 22.

Centro de Salud Progreso (Arabarco y Galarza), de 18 a 22.

Plottier

Hospital Dr. Alberto Herrera, de 18 a 22.

Junín de los Andes

Vacunatorio del Hospital, de 8 a 20.

San Martín de los Andes

Vacunatorio del Hospital Ramón Carrillo, de 8 a 20.

Las Coloradas

Hospital Carlos Potente, de 16 a 20.

Senillosa

Plaza de los Artesanos, de 18 a 22.

coqueluche ok Ante el aumento de casos, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha un plan de vacunación acelerado.

Alerta sanitaria

El caso confirmado de coqueluche en Plottier expuso una situación preocupante. La investigación epidemiológica determinó que la paciente y su hermano adolescente no tenían vacunas registradas. La niña presentó síntomas compatibles con la enfermedad, como tos paroxística y vómitos, lo que obligó a implementar controles de foco, tratamiento y rastreo de contactos en el ámbito escolar.

En paralelo, la sospecha de sarampión en Senillosa, si bien aún no fue confirmada, activó un protocolo preventivo inmediato debido a la alta contagiosidad del virus. Desde Salud recordaron que el sarampión se transmite por gotas al toser o estornudar y que puede permanecer activo en el ambiente durante varias horas, afectando principalmente a niños pequeños y personas con esquemas incompletos.

Las autoridades sanitarias subrayaron que la vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a toda la comunidad, al reducir la circulación de enfermedades prevenibles.