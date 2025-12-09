Qué es la coqueluche y por qué volvió a generar alarma tras confirmarse un caso en Neuquén

Un caso reciente en Neuquén reavivó la preocupación por la coqueluche, una enfermedad altamente contagiosa cuyo avance refleja bajas coberturas de vacunación.

Tras confirmarse un caso de coqueluche en Neuquén , autoridades sanitarias reforzaron las alertas y recordaron la importancia de conocer cómo se transmite esta enfermedad y por qué su circulación preocupa a todo el país. El diagnóstico local se suma a un escenario nacional donde ya se registraron brotes en distintas provincias, con especial impacto en la Patagonia.

La coqueluche —también conocida como tos convulsa— es una infección bacteriana provocada por Bordetella pertussis. Su transmisión se da a través de pequeñas gotas que se liberan al toser, hablar o estornudar, lo que facilita contagios rápidos en espacios cerrados o en contacto estrecho.

La característica más habitual es una tos intensa y persistente, que puede presentarse en ataques que dificultan la respiración. En bebés menores de un año, quienes representan el grupo más vulnerable, la enfermedad puede derivar en cuadros graves como neumonía, episodios de apnea, convulsiones o, en los casos más severos, la muerte. Por eso, la protección temprana es considerada fundamental por los especialistas.

Vacunacion bebes neonatos

Según los últimos reportes epidemiológicos, la mayor cantidad de contagios se concentró este año en Tierra del Fuego, donde el número de casos sospechosos y confirmados creció de forma acelerada durante el segundo semestre. También Córdoba, Salta, Buenos Aires, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe notificaron un incremento sostenido. El aumento supera ampliamente los registros del mismo período del año pasado y obliga a redoblar esfuerzos para reforzar la prevención.

El rol clave de la vacunación

El calendario nacional de inmunización incluye varias dosis destinadas a cubrir las distintas etapas de la infancia. Los bebés deben recibir tres dosis durante los primeros seis meses de vida, un refuerzo entre los 15 y 18 meses, otro al ingreso escolar y una última vacuna en la preadolescencia, a los 11 años.

Las embarazadas, por su parte, deben aplicarse una dosis a partir de la semana 20 de gestación. Esa inmunización permite transferir anticuerpos al bebé y brindarle protección durante los primeros meses, un período en el que aún no posee defensas suficientes.

Vacuna niños vacunación

Especialistas advierten que el aumento actual de la circulación está directamente vinculado a la caída en las coberturas vacunales registrada en los últimos años. La merma comenzó antes de la pandemia de Covid-19 y se profundizó durante ese período, dejando a gran parte de la población con menor inmunidad comunitaria.

Respuestas sanitarias y antecedentes

Frente al incremento de contagios detectado en diversas jurisdicciones, los sistemas de salud reforzaron la vigilancia y las campañas de vacunación. Algunos distritos comenzaron a adelantar la aplicación de dosis en lactantes —desde las seis semanas de vida— y a priorizar la inmunización del personal de salud y docentes del nivel inicial.

Los brotes de coqueluche no son un fenómeno nuevo en Argentina: en 2019 se confirmaron cerca de mil casos y, en 2023, más de 600. Sin embargo, este año la enfermedad se extendió a zonas donde tradicionalmente no se habían registrado contagios, un cambio que genera particular preocupación. Varias provincias que no presentaban casos en períodos anteriores hoy se mantienen en vigilancia constante ante el nuevo comportamiento epidemiológico.

La confirmación del caso en Neuquén se inscribe en este contexto nacional. Desde el sistema sanitario local recuerdan que ante síntomas compatibles —tos persistente, dificultad respiratoria o episodios de ahogo— es fundamental realizar la consulta médica y mantener al día las vacunas para cortar la cadena de transmisión.

La coqueluche es prevenible, subrayan los especialistas, siempre que la comunidad mantenga altos niveles de inmunización y se sostengan las medidas de vigilancia que permiten detectar los casos de manera temprana.