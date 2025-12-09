Confirmaron un nuevo caso de coqueluche en Neuquén

Se trata de una beba de dos meses que permanece internada en aislamiento. En lo que va del 2025 se registraron cinco contagios en Neuquén.

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmó este martes un nuevo caso de coqueluche . Se tata de una beba de dos meses que permanece internada en el Hospital Dr. Horacio Heller con un cuadro de tos convulsa.

La paciente, quien ya presentaba problemas respiratorios, se encuentra actualmente en aislamiento respiratorio con asistencia de oxígeno . Según informaron fuentes del hospital, se encuentra estable, acompañada por su familia y evoluciona favorablemente dentro de un cuadro catalogado como de bajo riesgo .

La niña, cuenta con el esquema de vacunación correspondiente a sus dos meses de vida (la 1° dosis de la Quíntuple o Pentavalente). Desde la cartera de salud recordaron que la enfermedad prevenirse con vacunación y que resulta especialmente peligrosa en lactantes.

Otros casos

El reciente contagio se suma a los cuatro confirmados en la provincia entre octubre de 2024 y octubre de 2025, según datos de la Dirección Provincial de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. De los anteriores casos registrados en 2025, tres corresponden a bebés menores de 6 meses, el grupo etario de mayor vulnerabilidad frente a esta enfermedad.

A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico, destacó que en lo que va del año se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos, con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023.

Además, se informó que en Argentina, en relación con los fallecimientos, entre las semanas 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados.

La enfermedad

La tos convulsa o coqueluche es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias de personas enfermas al toser o estornudar. El 40 por ciento de los casos afecta a bebés menores de 1 año, siendo los menores de 6 meses quienes enfrentan el mayor riesgo.

Si bien la enfermedad puede presentarse de forma leve en otros grupos etarios, en el caso de los lactantes menores de 6 meses puede ser muy grave, precisamente porque todavía no han completado su esquema de inmunización.

Síntomas

Comienza con síntomas similares a los de un resfrío común, lo que dificulta su detección temprana. En los primeros días, suele presentarse moqueo nasal, estornudos frecuentes, tos leve, fiebre baja o nula y malestar general. Esta fase inicial, llamada catarral, es cuando la enfermedad resulta más contagiosa, aunque todavía no muestra sus signos más característicos.

A medida que avanza, la coqueluche entra en su fase paroxística, donde aparecen los síntomas más intensos. Se observan accesos de tos repetitivos y violentos, seguidos de un sonido agudo al inhalar conocido como “gallo”. También pueden darse vómitos después de la tos, cansancio extremo, y en los casos más severos, coloración azulada por la falta de oxígeno.

En los bebés, la enfermedad puede manifestarse de forma distinta, con apneas, dificultades para alimentarse y episodios de falta de aire, incluso sin presentar tos evidente.

Ante el aumento de casos, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha un plan de vacunación acelerado.

Vacuna gratis

La vacuna contra la tos convulsa, forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y está disponible en todos los centros de salud de la provincia. Las autoridades sanitarias enfatizan que la vacunación es efectiva y constituye la principal medida de prevención contra esta enfermedad.