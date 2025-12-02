Alerta por aumento de coqueluche: 7 niños muertos y más de 600 casos confirmados en Argentina

El 2025 podría cerrar con la mayor cantidad de positivos de los últimos años. Cuatro víctimas tenían solo seis meses. Cuáles son las provincias más afectadas.

Los casos de coqueluche continúan en aumento en Argentina y ya se contabilizaron 7 fallecidos.

Un repunte de casos de coqueluche o tos convulsa llevó a algunas regiones del país a reforzar alertas sanitarias y campañas de vacunación. El Ministerio de Salud de la Nación advirtió un incremento de casos en las últimas semanas y ya suman más de 650 casos.

Según el último Boletín Epidemiológico, en lo que va del año se registraron siete muertes por la enfermedad, todas en menores de dos años , y 688 casos confirmados.

Hasta el 22 de noviembre de 2025, se notificaron 5.110 casos sospechosos , de los cuales 688 fueron confirmados . Este número supera las cifras registradas para el mismo período desde 2020, seguido del año 2023, cuando se notificó un mayor número de casos, principalmente en la provincia de Salta.

coqueluche2 La coqueluche, también llamada tos convulsa, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves en bebés y adultos mayores.

Cuáles son las provincias con más casos posibles de coqueluche

A mediados de octubre, con el brote en Tierra del Fuego se habían confirmado 333 de las más de 3400 consultas con los signos de sospecha (catarro y tos persistente e incontrolable) de esta infección respiratoria atendidas en centros de salud del país. Hace dos semanas, esa cifra ascendía a 688 sobre 5110 notificaciones cargadas desde las jurisdicciones al sistema nacional de vigilancia epidemiológica que administra el Ministerio de Salud de la Nación.

Sumado a la provincia más austral del país, los distritos que están informando más consultas de personas con signos de alerta son Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

"Este incremento resulta relevante para dimensionar la situación actual, dado que el aumento de casos se observa en distintas jurisdicciones y de forma heterogénea", indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación. La incidencia acumulada en lo que va del año es de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes.

Tos convulsa En Ushuaia, más de 700 personas fueron identificadas como contactos estrechos y se desplegaron operativos de profilaxis, vacunación y bloqueo epidemiológico.

El informe de la cartera sanitaria detalla que 586 casos cuentan con confirmación de laboratorio. En la mayoría, el 81,9%, se detectó la bacteria Bordetella pertussis, mientras que dos diagnósticos correspondieron a Bordetella parapertussis y los restantes continúan en estudio.

Menores de dos años, las víctimas fatales

Respecto de los fallecimientos, las siete víctimas eran niños menores de dos años. Cuatro tenían solo seis meses de vida, uno integraba el grupo de 6 a 11 meses y los otros dos pertenecían al rango de 12 a 23 meses.

La tasa de letalidad para este período se ubica en 1,2%. Ninguno de los cuatro chicos que ya estaban en edad de vacunación tenía dosis registradas en NOMIVAC, mientras que los tres bebés restantes, menores de dos meses, no contaban con el respaldo de la vacunación materna.

Vacunacion bebes neonatos

La vacunación como principal medida de prevención

Algunas carteras provinciales se encuentran reforzando la cobertura de vacunación. "Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles", indicaron desde el ministerio.

La dosis de la triple bacteriana acelular (difteria, tétanos y tos convulsa) en el embarazo que figura en el calendario nacional de inmunizaciones se aplica a partir de la semana 20 de gestación, según se incorporó al calendario en 2013. Fue luego de que, en 2011, se triplicaron los casos y se quintuplicaron las muertes por tos convulsa en el primer año de vida. La vacunación materna confiere la protección en los primeros meses de vida que el sistema inmunológico del bebé todavía no desarrolló.