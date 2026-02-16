Feriado con sorpresa: emiten alerta por tormenta para este lunes en Neuquén

El feriado extra largo por Carnaval llega este lunes con una sorpresa climática: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por tormenta , vigente para la zona del Alto Valle.

El reporte del organismo nacional indica que el alerta regirá en la zona Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. Estará vigente durante la tarde y la noche.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que pueden ser superados localmente", indica el SMN.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) advirtió sobre la continuidad de bajas presiones que favorecerán el ingreso de aire cálido y un paulatino ascenso de la temperatura en toda la región.

tormenta neuquen

"Cálido a caluroso el lunes. Se prevé el ingreso de un sistema frontal del oeste hacia la tarde con precipitaciones en cordillera y vientos moderados a regulares sobre valles y mesetas. Aumento de la inestabilidad con formación de tormentas sobre los valles, región petrolera y costa. Continúa inestable el miércoles hacia el este con descenso de la temperatura", indica la síntesis meteorológica del organismo local.

Para este lunes, se anticipa un clima caluroso con una máxima de 36°C y la probabilidad de formación de tormentas durante el día, con vientos del sudoeste a 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h; hacia la tarde se prevé el ingreso de un sistema frontal desde el oeste, lo que dejará una noche parcialmente nublada con una mínima de 12°C y vientos del oeste a 48 km/h con ráfagas de la misma magnitud.

Cómo sigue el pronóstico en Neuquén

La inestabilidad persistirá el martes 17 de febrero, registrando una temperatura máxima de 34°C durante el día con vientos del oeste a 31 km/h y ráfagas de 58 km/h, seguidos de una noche parcialmente nublada con una temperatura de 10°C y vientos del sudoeste a 55 km/h con ráfagas que se mantendrán en esa velocidad.

El miércoles 18 de febrero traerá un marcado descenso térmico hacia el este, con un cielo mayormente despejado y una máxima de 27°C durante el día, vientos del sudoeste a 29 km/h y ráfagas de 29 km/h, mientras que la noche tendrá una temperatura de 11°C con vientos del sur a 22 km/h y ráfagas de 22 km/h.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (9) Omar Novoa

Hacia el jueves 19 de febrero, las condiciones volverán a intensificarse con una jornada de sol radiante y 33°C de máxima con vientos del noreste a 26 km/h y ráfagas de 26 km/h, pero se espera un fuerte aumento de la inestabilidad por la noche con tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y granizo, una temperatura de 18°C y vientos del noreste a 27 km/h con ráfagas de 30 km/h.

Finalmente, el viernes 20 de febrero continuará bajo la influencia de tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y posible granizo durante el día, con una temperatura máxima de 30°C y vientos del este a 21 km/h con ráfagas de 25 km/h, culminando la semana con una noche inestable con 13°C y vientos del este a 27 km/h con ráfagas de 27 km/h