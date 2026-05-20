Defienden al acusado de matar a Nicolás Cifuentes: "Si reaccionó así, es por el abuso que recibió de ese hombre"

Dos allegados insisten en que el joven no tenía intención de matar. La muerte ocurrió afuera de la casa de la víctima fatal, en el barrio Islas Malvinas.

El caso por el homicidio de Nicolás Cifuentes dio un giro luego de que tras la versión de la familia, la Fiscalía sostuviera que el imputado se defendió en exceso de un ataque a golpes por usar un cuchillo . En paralelo, conocidos del joven salieron a respaldarlo públicamente y pidieron a la Justicia su sobreseimiento .

De esta manera el caso se alejó de la teoría que apuntaba a que el joven, referenciado por ser jefe de banderilleros del Motocross Club Neuquén, había sufrido un ataque intempestivo y sin motivo. Sin embargo, la familia de Cifuentes inició una campaña en redes sociales para seguir sosteniendo la versión de que fue víctima de una provocación del imputado en presencia de su pareja, Marilyn Deloro , quien cursa un embarazo de siete meses.

Fuentes judiciales confirmaron que si bien en un primer momento declaró que estaba en estado de shock y no recordaba las circunstancias, luego declaró que, como mostraba un video de una cámara de seguridad, ella intentó detener a la agresión y terminó apuñalado.

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (6) Sebastián Fariña Petersen

Dicha situación quedó expuesta en la audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía fue contundente al afirmar que las cámaras de seguridad con audio resultaron clave para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada del 1° de mayo. Además, el recorrido posterior y previo: L.C. había salida de su lugar de trabajo y se dirigía a su casa, a donde llegó luego.

Según la imputación presentada por la fiscal del caso, Lorena Juárez, el ataque se inició cuando Cifuentes, que según su familia había llegado de un cumpleaños, salió a la vereda de su casa y comenzó a insultar y perseguir al imputado, a quien no conocía.

Las imágenes muestran cómo afuera de su casa le silba, y comienza a llamarlo a gritos, "gil de mierda", pero el imputado sigue su marcha, caminando durante la tranquila madrugada del feriado 1° de mayo. Acto seguido el registro muestra cómo Cifuentes lo persigue, lo alcanza, lo golpea y lo derriba al suelo.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (3) Sebastián Fariña Petersen

Incluso, mientras la agresión continuaba, se escucha a su pareja pedirle que se detenga, "Nico basta, pará, vamos a casa". Luego se va, pero vuelve y continúa la agresión.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, tras caer y recibir golpes de puño y patadas, el acusado utilizó una navaja para poner fin a la agresión. Luego, Cifuentes tomó el celular y la gorra del imputado antes de retirarse del lugar. Luego, corre y llega a la casa donde se queda tirado en la vereda, y su pareja le agarra el celular y se lo devuelve a L.C.. Por último Marilyn le dice andate. Minutos después, médicos de la ambulancia del SIEN constataron el deceso.

Los conocidos insisten en el sobreseimiento

En ese contexto, dos personas que lo conocen a L.C. decidieron hablar en exclusiva con LM Neuquén tras ver su imagen difundida como el autor de la puñalada fatal. Se trata de César, excompañero de trabajo y de vivienda, y Fernando, quien le realizaba viajes como chofer de Uber. Ambos coinciden en que jamás imaginaron verlo involucrado en un hecho violento.

Ambos, cuando vieron que lo estaban acusando de matar a un hombre, no dudaron un segundo en su inocencia. “Si reaccionó así, es por el abuso que recibió de ese hombre”, indicó Fernando quien está interesado en apoyar a la familia del imputado.

Los testimonios describen a un joven de muy baja estatura y contextura pequeña, reservado, trabajador y sin consumo de drogas, que había llegado hacía menos de un año desde Puerto Madryn con la intención de conseguir mejores oportunidades laborales y enviar dinero a su familia y a su hijo. Destacan su responsabilidad en el trabajo, su bajo perfil y una conducta marcada por evitar conflictos.

apuñalado islas malvinas nicolas cifuentes Nicolás Cifuentes figura en las cámaras de seguridad enfrente a su casa cuando atacó al imputado.

En este sentido, Fernando contó que lo conoció trabajando y que la noticia lo impactó profundamente al reconocer su foto en los medios. “Lo conocí haciendo Uber, yo le hacía viajes. Es excelente persona, si hay un mosquito que lo está picando deja que lo pique y se vaya. Él se dedica a hacer hamburguesas, le fié hasta 200 mil pesos porque en una ocasión no le pagaban el día que tenían que pagarle. Como es buena persona le dije que no tenía problema, que me pagara después”, relató y su actitud no lo defraudó cuando L.C. saldó su deuda poco tiempo después.

Según su testimonio, el joven había llegado a Neuquén con el objetivo de progresar: “Vino a buscar una salida laboral para mandar plata a su familia, a su hijo. Quería hacer su platita para mandar allá a Puerto Madryn”.

"Yo también vivo en el oeste, esto que le pasó es trágico para él", dijo y aseguró: "tenés que ser muy mala persona para abusarte así y denigrar a L, mucho más liviano, de menos peso, calladito".

“Es muy reservado, no busca problemas con una persona que le duplica en peso. No se expondría a ningún riesgo”, insistió. La diferencia corporal entre ambos fue explicitada por la fiscalía y es uno de los puntos que más remarcan quienes lo conocen: el imputado mide 1,48 metros y pesa alrededor de 50 kilos, mientras que la fiscalía detalló que Cifuentes duplicaba su peso, y medía 1,76.

"Me pone mal, no tiene que estar pasando, ni siquiera es de esas personas que miran mal, por eso me duele, y que ese hombre teniendo una criatura en camino es capaz de abusar de L.", lamentó.

Por su parte, César, santiagueño, trabajó con él en gastronomía y compartió vivienda durante un tiempo en el oeste de la ciudad. Su recuerdo compartido con LM Neuquén apunta en la misma dirección: “A veces en la cocina yo me enojaba y lo buscaba, pero él evitaba siempre el conflicto”.

Ambos esperan que sus testimonios sirvan para que la Justicia tenga en cuenta el perfil del acusado mientras avanza la causa hacia la etapa de control de acusación, instancia en la que podría discutirse el sobreseimiento por legítima defensa o, alternativamente, la figura de exceso en la legítima defensa.