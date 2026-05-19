Preocupación en Loncopué: se volvieron a cruzar jabalíes en la ruta a una semana del grave accidente

Es el segundo hecho de este tipo en menos de una semana. El anterior caso terminó en un grave accidente.

Tan solo una semana después de un grave accidente que involucró a una camioneta Toyota Hilux y al menos 12 jabalíes , la presencia de estos animales sueltos volvió a generar preocupación entre vecinos y automovilistas. Ocurrió sobre la Ruta 21 entre Las Lajas y Loncopué, al igual que el anterior hecho.

En las últimas horas, comenzó a circular un video grabado cerca de Huarenchenque , en el departamento Loncopué , donde se observa a varios animales cruzando y desplazándose sobre la calzada durante la noche.

Vecinos de la zona de Loncopué advirtieron que cada vez es más común la presencia de jabalíes en las rutas y aseguran que representan un riesgo para quienes circulan de noche.

Según relataron, este tipo de situaciones “se repite cada vez más seguido” y representa un peligro tanto para conductores como para motociclistas que transitan por caminos rurales y rutas provinciales.

Jabalíes cruzando ruta 21

En el registro difundido por pobladores locales se puede ver a un grupo numeroso de jabalíes caminando libremente sobre el asfalto mientras un vehículo reduce la velocidad para evitar atropellarlos. La escena ocurre en plena oscuridad y evidencia las dificultades para detectar a los animales con anticipación.

Los vecinos de la zona que difundieron el material expresaron su preocupación por los riesgos que puede provocar un encuentro repentino con estos animales en la ruta. “Hoy un grupo de cerdos salvajes que transitan libremente por las rutas ponen en juego la vida de los transeúntes”, señalaron en un mensaje enviado junto al video.

El temor por accidentes y ataques

Además del peligro vial, remarcaron que se trata de animales que pueden reaccionar de manera agresiva. En el mensaje difundido sostuvieron que los jabalíes “encaran y clavan sus dientes” cuando se sienten amenazados y advirtieron sobre posibles enfermedades vinculadas a este tipo de fauna.

También reclamaron mayores medidas de prevención y controles para evitar que los animales continúen desplazándose libremente por sectores transitados.

La preocupación crece especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada, cuando la visibilidad disminuye y aumenta el riesgo de accidentes sobre las rutas.

Hasta el momento no trascendió si hubo intervenciones oficiales por esta situación puntual, aunque insistieron en la necesidad de actuar antes de que ocurra otro siniestro grave.

Cómo fue el accidente del lunes

Los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux se salvaron de milagro en la noche del lunes cuando circulaban de Las Lajas a Loncopué por la Ruta 21. Entre 12 y 20 jabalíes se les aparecieron de la nada sobre la calzada y provocaron un accidente a la altura de Huarenchenque.

Loncopué- jabalíes-1

“Por suerte estamos bien, si le hubiese pasado a un auto chico terminaba en un accidente fatal”, dijo a LM Neuquén Carlos Beccarias, comerciante de Loncopué.

Viajaba como acompañante cuando, pasadas las 20, se les cruzaron los jabalíes frente a ellos. “Era impresionante la cantidad, algo nunca visto. Serían unos 20, y no había forma de esquivarlos para nada, impactamos contra unos cinco”, señaló y agregó que el chofer trató de maniobrar, "no venía fuerte tampoco".

jabalíes- ruta

El comerciante indicó que los automovilistas que fueron testigos del siniestro vial "no podían creer que de la nada se crucen tantos jabalíes". Al tiempo que recomendó transitar con precaución por ese sector dado que los animales son salvajes, de gran tamaño, pueden pesar entre 80 y 100 kilos.

Al menos unos cinco animales de la piara murieron y un par quedaron heridos. Son animales que encaran, "incluso un chancho quedó herido y nos seguía, nos correteaba; otro quedó quebrado", dijo el automovilista. Razón por la cual intervino no sólo la Policia local si no también personal de Fauna.