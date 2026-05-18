La Policía busca a dos delincuentes prófugos: uno violó la prisión domiciliaria y el otro la libertad asistida

La Policía de Neuquén lanzó un pedido de ubicación y aprehensión para dos hombres que se encuentran prófugos de la Justicia y difundió sus datos con el objetivo de que la comunidad aporte información que permita dar con su paradero. De acuerdo a lo relevado, ambos tienen condenas y uno violó la prisión domiciliaria.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales emitió los avisos de búsqueda de Luciano Nicolás Riquelme, de 31 años , y Alexis Matías Hernández, de 36 , ambos de nacionalidad argentina.

Según la información oficial, Hernández cumplía prisión domiciliaria al momento de activarse el pedido de captura . En tanto, Riquelme cuenta con una condena firme dictada por la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén.

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De acuerdo con el Boletín Oficial, mediante la sentencia de acuerdo pleno N° 11130 del 29 de febrero de 2024, Riquelme fue condenado a un año y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de una serie de delitos contra la propiedad. Entre ellos figuran hurto de un auto dejado en la vía pública, robo simple, robo agravado en grado de tentativa y encubrimiento.

El cómputo judicial estableció que la pena se extinguirá el 12 de octubre de 2025, mientras que la libertad condicional estaba prevista para el 12 de octubre de 2024 y la libertad asistida para el 12 de julio de 2025.

Desde la fuerza provincial indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre la ubicación de los hombres debe comunicarse de inmediato con la Policía. En los afiches difundidos se consignan teléfonos de contacto vinculados al Departamento de Asistencia y Ejecución de Medidas y a dependencias policiales para recibir información.

En el caso de Alexis Matías Hernández, desde la fuerza indicaron que cualquier información debe comunicarse al teléfono del Departamento de Asistencia y Ejecución de Medidas (DCAEyM): (299) 4569787 o a la Comisaría Nº 2: (299) 4063806.

Por su parte, para aportar datos sobre Luciano Nicolás Riquelme, la Policía solicitó comunicarse al (299) 4569787 o a la Comisaría Nº 41: (299) 4431931. La difusión de estos pedidos forma parte de los operativos habituales para localizar a personas con requerimientos judiciales vigentes y avanzar en su detención.

Búsqueda desesperada en la meseta: la escalofriante hipótesis

En medio de la creciente desesperación de una familia de la meseta que desde hace casi dos semanas busca sin descanso a Manlio Martínez, se conoció cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores. La principal sospecha es que el hombre desaparecido esté enterrado en el basural más grande de Neuquén.

De acuerdo al relevamiento realizado por la División Búsqueda de Personas, el 2 de mayo una familia que vive en la meseta de Neuquén radicó la denuncia en la Comisaría 20 por la desaparición de Martínez. El caso quedó a cargo de la fiscal Lorena Juárez, luego de que Andrés Azar haya sido trasladado desde Homicidios a la Fiscalía de Actuación Genérica.

Al ser entrevistada, su pareja manifestó en la presentación en la unidad policial el 29 de abril: el hombre salió de su casa y dejó el teléfono celular, lo cual imposibilitó su búsqueda por esos medios. Además, indicó que tiene consumo problemático de alcohol.

El jefe de la División de Búsqueda, Carlos Federico Canavídez, informó que un dato clave es que Martínez frecuenta el basural donde vuelcan los residuos domiciliarios los camiones de basura. "Iba a horas tempranas y hasta pasaba la noche ahí, una zona oscura".