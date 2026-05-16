Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamás en un bombardeo en Gaza

El operativo dejó siete fallecidos, entre ellos su esposa e hija. En un ataque de precisión, las fuerzas israelíes abatieron a Izz al Din Al Haddad.

Izz al Din Al Haddad fue abatido por fuerzas de Israel.

El Ejército de Israel y la agencia de inteligencia Shin Bet confirmaron la eliminación de Izz al Din Al Haddad , uno de los principales comandantes de Hamás y considerado uno de los últimos referentes históricos de la estructura armada del grupo en la Franja de Gaza.

El operativo fue ejecutado el viernes por la noche mediante un bombardeo de precisión sobre un edificio ubicado en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza. Según información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Al Haddad era el máximo responsable de las Brigadas Al Qassam tras la muerte de Mohamed Sinwar en 2025.

De acuerdo con los reportes de inteligencia israelíes, el comandante abatido encabezaba tareas de reorganización de los cuadros de combate de Hamás y avanzaba en la planificación de nuevas ofensivas dentro del enclave palestino .

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Siete muertos en el ataque

El bombardeo dejó un saldo total de siete personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraban la esposa y la hija de Al Haddad, cuyos cuerpos fueron velados este sábado en una mezquita de la ciudad de Gaza.

Desde Hamás también confirmaron la muerte del dirigente militar y lo calificaron como un “mártir”. Además, denunciaron que el ataque se produjo pese a la “flexibilidad” que, según afirmaron, el movimiento había demostrado en las negociaciones recientes.

lider hamas muerto

Fuentes del grupo palestino sostuvieron que el comandante era “el único negándose a entregar las armas” y reclamaron la intervención de mediadores internacionales para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la tregua.

El alto el fuego y las operaciones selectivas

La muerte de Al Haddad se produjo en medio del alto el fuego que rige formalmente en la Franja de Gaza desde octubre de 2025. Sin embargo, las fuerzas israelíes continuaron realizando incursiones aéreas selectivas contra objetivos considerados estratégicos.

Según los datos difundidos tras el ataque, la cifra de víctimas fatales registradas desde el inicio del cese al fuego supera las 850 personas.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó oficialmente el resultado del operativo a familiares de civiles que permanecieron cautivos bajo custodia de las milicias palestinas en Gaza.