Un camino clave para un sector de la cordillera: la Ruta 46 ya luce 81 kilómetros repavimentados

El gobernador Rolando Figueroa inauguró las obras se trata de un camino estratégico para dinamizar el turismo, que beneficiará a Aluminé y Las Coloradas.

El gobernador, Rolando Figueroa , inauguró este jueves las obras de repavimentación y nueva señalización de 81 kilómetros de la Ruta Provincial 46 , en el tramo que conecta los empalmes con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 26. Se trata de una obra fundamental para potenciar el turismo entre las localidades cordilleranas.

Junto a los intendentes de Aluminé, Diego Victoria, y Las Coloradas, Lucrecio Varela, el mandatario detalló que “hemos culminado la repavimentación y la pintura de los 81 kilómetros que ya eran existentes de la total 46” y adelantó que “ahora estamos comenzando la cuesta del Rahue. Nuevos kilómetros pavimentados para comunicar mejor Zapala, Aluminé, Las Coloradas, y también con otras localidades cordilleranas. Las rutas de Neuquén las estamos haciendo para los neuquinos, para potenciar el turismo y para que nuestra gente pueda vivir mejor”.

En la Ruta Provincial 46 también se está llevando adelante la pavimentación entre el arroyo Coloco y el empalme con la Ruta Provincial 24 , donde se incluye la cuesta del Rahue. Cuando esté finalizado, este camino permitirá el acceso seguro y permanente a Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, destinos turísticos de la región del Pehuén.

Sobre la inauguración, el intendente de Aluminé, señaló que “esta ruta nos va a permitir, sin dudas, continuar con el desarrollo del turismo en la promoción y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Rolando Figueroa Rutas

Por último, Varela, sostuvo que la repavimentación de este tramo “nos acerca en distancia y creemos que también el turismo puede encontrar en Las Coloradas una alternativa más. Estamos agradecidos con el gobernador que ha tomado esta decisión de hacer esta gran reparación de esta ruta que estaba deteriorada”.

Los trabajos sobre la Ruta 46 se ejecutaron a través de una modalidad mixta: Por un lado, se realizó el bacheo con mano de obra y equipos propios de Vialidad Provincial; por otro lado, a través de Fiduciaria Neuquina, se realizaron las gestiones necesarias para disponer de los recursos requeridos. En tanto que el cemento asfáltico utilizado para las obras fue licitado y aportado por la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Se colocaron 5.000 toneladas de mezcla como bacheo previo a la carpeta, y 40.000 toneladas de concreto asfáltico en caliente para repavimentar la calzada existente en tramos parciales, sumando en total más de 40 kilómetros de ruta con carpeta nueva.

Rolando Figueroa Rutas (1)

Al mismo tiempo, se ha realizado la limpieza de cunetas y reperfilado de banquinas a lo largo de los 81 kilómetros que van desde el empalme con Ruta Nacional Nº 40 hasta el empalme con Ruta Provincial Nº 24. También se llevó a cabo la señalización horizontal en frío y en caliente en todo este tramo.

El plan vial de Neuquén, ruta por ruta

El plan vial de la provincia incluye la pavimentación de 902 kilómetros de rutas, de los cuales 56 kilómetros ya fueron finalizados y hay otros 403 kilómetros en ejecución. A ellos se suman otros 435 kilómetros de rutas a licitar o ejecutar, con algunos proyectos que podrían comenzar antes de fin de año o de marzo de 2027.

Entre los proyectos ya concluidos se cuentan los 19 kilómetros de la ruta provincial 67, entre el empalme con la ruta nacional 22 y la ruta provincial 51, los 33 kilómetros de la duplicación de las rutas provinciales 7 y 51, y otros 4 kilómetros pavimentados en la ruta provincial 39.

Mientras tanto, la provincia avanza con la pavimentación de 16 rutas en diferentes puntos del territorio, en una ventana de tiempo antes que la veda climática exija la paralización de los trabajos.

mas obras y rutas en la provincia 4

La ruta provincial 23 tiene tres tramos, de 38, 22 y 37 kilómetros, mientras que la ruta provincial 65 avanzará con el tramo 1, de 34 kilómetros. Se avanza en 12 kilómetros de pavimento en la ruta provincial 60 y otros 22 kilómetros en la ruta provincial 46.

La ruta provincial 43 sumará 18 kilómetros de pavimento. Se proyectan 6 kilómetros para la ruta provincial 62, 13 kilómetros para la ruta provincial 11 y 19 kilómetros para la 63.

En la ruta 21 se construirán los 9 kilómetros, y se harán 6 kilómetros en la ruta 26. Además, está en ejecución un proyecto de 9 kilómetros en la ruta provincial 61.

Entre los proyectos ligados a la industria petrolera se cuentan el bypass de Añelo, que incluirá la pavimentación de 23 kilómetros en las rutas 7 y 17, así como la duplicación de la calzada en la ruta 67, entre el empalme de las rutas 22 y 51, por 19 kilómetros.

Finalmente, se trabaja en las etapas 1, 2, 3 y 4 de la ruta provincial 7, entre el empalme de la ruta 5 y la ruta nacional 40, por una extensión de 116 kilómetros.