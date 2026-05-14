El frío no da tregua en Neuquén: vuelven las heladas fuertes y el aire polar marcará el fin de semana

La AIC anticipó un marcado descenso de la temperatura a partir de la noche del viernes con ráfagas que intensificarán el frío.

El otoño neuquino empieza a mostrar su cara más cruda. Tras unos días de tregua, el pronóstico del tiempo para Neuquén y la región indica que el ingreso de una masa de aire frío proveniente del sudeste cambiará drásticamente el panorama a partir de las próximas horas.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , se mantienen las condiciones de tiempo bueno pero con heladas persistentes en toda la zona.

Para este viernes 15 de mayo, se espera una jornada de transición. Durante el día, el cielo estará parcialmente nublado con una máxima que podría alcanzar los 19°C , ofreciendo una tarde templada. Sin embargo, la calma durará poco.

Hacia la noche, el viento rotará al sudeste y comenzará a soplar con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h. Este fenómeno marcará el inicio del descenso térmico, con una mínima que se ubicará en 1°C bajo cero al final del día.

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El impacto del aire polar el fin de semana

El verdadero cambio de escenario llegará el sábado 16. El ingreso de aire frío se hará sentir con fuerza en los valles, la meseta y la costa rionegrina. Aunque el cielo se mantendrá despejado, el sol no será suficiente para calentar: la máxima apenas trepará a los 12°C y la mínima nocturna caerá hasta los -3°C

El domingo 17 de mayo será, posiblemente, el día más gélido de la semana. Con el cielo totalmente despejado, se espera que el termómetro baje hasta los 4 grados bajo cero durante la noche y las primeras horas de la mañana. Será una jornada de heladas generalizadas en toda la región.

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Inestabilidad en la zona de cordillera

Mientras el Alto Valle se congela, la situación en la alta montaña presenta matices diferentes. La AIC advirtió que se mantiene la inestabilidad en la zona de cumbres, lo que obliga a extremar las precauciones para quienes tengan que transitar por las rutas hacia los pasos fronterizos o las ciudades cordilleranas.

El descenso de temperatura también será el denominador común en los destinos turísticos del sur provincial.

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Qué pasará durante la próxima semana

Para quienes ya están pensando en el lunes, las noticias traen un poco de alivio en cuanto al viento, pero no respecto al frío. Se espera que la próxima semana comience con días soleados y calmos en el norte de la Patagonia, aunque las temperaturas seguirán siendo muy bajas.

El lunes 18, el cielo seguirá despejado con una máxima de 16°C, pero atención: hacia la noche podrían volver las ráfagas intensas, superando los 50 km/h. El martes 19 continuará la tendencia de mañanas muy frías con mínimas de -2°C y tardes frescas, con vientos que rotarán del sudeste al este hacia el final del día.

En resumen, los vecinos de Neuquén y alrededores deberán preparar el abrigo pesado y revisar los sistemas de calefacción, ya que las heladas se instalarán de forma definitiva durante los próximos días, marcando un ritmo netamente invernal en toda la provincia.