Tres jóvenes destruyeron las macetas de la vereda frente a una pinturería: todo quedó grabado

Las plantas eran cuidadas todos los días por los chicos del comercio. Todo lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un hecho de vandalismo causó indignación y tristeza durante la madrugada en la ciudad de Neuquén. Un grupo de jóvenes destruyó las macetas que estaban sobre la vereda de una conocida pinturería ubicada en la esquina de Alcorta y Don Bosco. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y desde el local aseguraron que no hubo intento de robo: fueron directamente a romperlas.

El episodio ocurrió cerca de las 3:40 de la madrugada. Según relataron desde la pinturería, los jóvenes llegaron hasta el frente del comercio y comenzaron a golpear las macetas que decoraban la vereda. Después escaparon rápidamente del lugar, algunos en bicicleta y otro corriendo por calle Alcorta.

“Fue solamente a eso, no tenían otra intención”, contó una de las personas afectadas. “Vos ves el video y fueron directamente a romper las macetas”, aseguró.

La situación generó una mezcla de bronca, tristeza e impotencia entre quienes trabajan en el comercio, porque las plantas y las macetas eran parte del cuidado diario que mantenían en el frente del local.

“Las cuidábamos mucho. Los chicos siempre salían a regar las plantas, las habíamos pintado también”, expresó en referencia a los trabajadores de la pinturería, que se encargaban todos los días de mantener el espacio en condiciones.

vandalismo macetas (1)

Con la llegada de la mañana, el panorama fue desolador. Una de las macetas quedó completamente destruida y otra terminó quebrada, con la tierra desparramada sobre la vereda.

“Ahora quedó todo roto. Una ya ni siquiera sirve y la otra quedó apenas con la tierra, pero toda la maceta está quebrada”, lamentaron.

No se puede detectar a los jóvenes

Desde el comercio señalaron que nunca antes habían sufrido una situación similar y que todavía no logran entender qué motivó el ataque. “Era como que se hubieran puesto de acuerdo para venir a hacer eso”, dijeron. “No entendemos cuál fue el fin”.

Apenas advirtieron lo ocurrido, cerca de las 8 de la mañana, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar a quienes provocaron los daños. Sin embargo, las imágenes no permitieron distinguir claramente los rostros. “No se llegan a ver bien las caras”, explicaron.

Ataque vandálico frente a una pinturería destruyeron las macetas que cuidaban los trabajadores

“Tenemos otra cámara del otro lado y se los ve irse. Había dos en bicicleta, otro caminando y uno que salió corriendo”, detalló.

El hecho provocó además malestar entre vecinos y personas que suelen pasar por esa esquina todos los días. Las macetas ya eran parte del paisaje habitual del lugar y ayudaban a darle algo de color y calidez a la vereda.

“Los chicos del local se encargaban mucho de cuidarlas. Las pintaban, las regaban todos los días y ahora quedó todo destrozado”, remarcaron con tristeza.

Tras el ataque, desde la pinturería comenzaron a averiguar si existe alguna posibilidad de reparar las macetas o conseguir ayuda para volver a acondicionar el frente del comercio. También intentaron comunicarse con el municipio para consultar cómo proceder.