Definieron el jurado popular para el juicio por el femicidio de Mabel Mena: no tendrá cupo mapuche

El debate será contra el acusado por el femicidio de Corina Mabel Mena y por herir a otra mujer. Hubo discusión por la integración vinculada a la comunidad mapuche.

Los fundamentos de la ley en cuanto a los integrantes de pueblos originarios en el jurado popular.

La Justicia avanzó esta semana con un paso clave en la causa por el femicidio de Corina Mabel Mena , ocurrido en junio de 2025 en Junín de los Andes . Durante una audiencia realizada el lunes en San Martín de los Andes, quedó conformado el jurado popular que participará del juicio contra J.O.L., acusado de matar a la mujer y de atacar también a otra joven que resultó herida.

La audiencia se desarrolló en la sede judicial de San Martín de los Andes y contó con la participación del fiscal jefe Gastón Ávila, la funcionaria Lucila Maggiora y el juez de garantías Juan Pablo Balderrama. Allí se debatió, entre otros puntos, cómo debía quedar integrado el jurado que tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas y decidir si el acusado es culpable o no.

Uno de los planteos más importantes fue realizado por la defensa del imputado, que pidió que el jurado estuviera conformado obligatoriamente por al menos tres mujeres y tres hombres pertenecientes a la comunidad mapuche, debido a que el acusado integra ese pueblo originario.

Sin embargo, el juez Balderrama rechazó ese pedido y coincidió con la postura planteada por el Ministerio Público Fiscal. El magistrado explicó que la ley no exige que quienes integren el jurado pertenezcan a una comunidad originaria, sino que tengan conocimiento sobre su cultura, sus costumbres y sus formas de vida.

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Según explicó durante la audiencia, el artículo 109 del Código Procesal remite a convenios internacionales que establecen que las personas encargadas de juzgar a integrantes de pueblos originarios deben conocer sus pautas culturales. Pero aclaró que eso no significa necesariamente formar parte de esas comunidades.

A partir de las entrevistas realizadas a las personas convocadas para integrar el jurado, Balderrama consideró que existía un conocimiento suficiente sobre la cultura mapuche entre quienes quedaron seleccionados. Por eso entendió que el tribunal conformado era “plural y diverso”, sin necesidad de fijar un cupo obligatorio.

En la misma línea, el fiscal jefe Gastón Ávila recordó que en otras audiencias similares nunca se había establecido como requisito obligatorio una integración exacta de personas pertenecientes a la comunidad mapuche. Señaló que históricamente se buscó garantizar que hubiera integrantes con conocimiento sobre las costumbres y la cultura de esos pueblos, pero no una representación numérica específica.

El brutal femicidio

El caso que llegará a juicio generó una fuerte conmoción en Junín de los Andes. De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 alrededor de las 6:40 de la mañana, en una vivienda del barrio Los Pobladores.

Según la investigación, todo comenzó en medio de una discusión vinculada a celos. La fiscalía sostiene que el acusado atacó primero con un cuchillo a M.D.G.T., quien sufrió heridas leves. Después, habría arremetido contra Corina Mabel Mena.

La mujer recibió una grave herida en el tórax que le perforó el corazón. Las pericias determinaron que murió como consecuencia de una lesión cardíaca perforante y un hemotórax provocado por el ataque.

jorge linco femicidio junin.jpg Jorge Linco será juzgado por femicidio por un jurado popular, ya que pertenece a la comunidad Zuñiga.

Tras el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal llevó el caso a juicio bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, figura conocida como femicidio. A eso se suma la imputación por lesiones leves en perjuicio de la otra víctima.

El juicio será realizado mediante el sistema de jurado popular, un mecanismo que en Neuquén se utiliza para delitos graves y que permite que ciudadanos comunes participen de la decisión judicial.

El tribunal estará integrado por 12 personas titulares en paridad de género, es decir, con la misma cantidad de mujeres y hombres. Ellos serán los encargados de escuchar a testigos, analizar las pruebas y emitir un veredicto una vez finalizado el debate oral.

Mientras tanto, la expectativa crece en Junín de los Andes, donde el caso sigue muy presente por el impacto que generó la muerte de Corina Mabel Mena y por el debate que abrió en torno a la violencia de género y al acceso a la Justicia en contextos interculturales.