Junín de los Andes: familiares de víctima de femicidio se movilizan para rechazar un pedido del acusado

Los allegados a Mabel Mena, asesinada en Junín de los Andes, aguardan el inicio del juicio popular y se encuentran alertas por una presentación de la defensa.

Los familiares de Mabel Mena quieren que no haya cambios en la sede del juicio por jurados y que se desarrolle en Junín de los Andes.

Los familiares y amigos de Corina Mabel Mena se movilizan este lunes desde las 10 en la ciudad de Junín de los Andes y se concentrarán frente a las oficinas de la fiscalía con el fin de pedir que no haya cambios en la sede del juicio popular contra el acusado de asesinarla, Jorge Linco. El proceso se encuentra cerca de su definición y los allegados a la víctima mostraron su rechazo a un pedido impulsado por la defensa.

Durante este último fin de semana, los familiares de Mena, quien fue asesinada brutalmente el 7 de junio del año pasado, convocaron a los medios de Junín de los Andes y localidades cercanas para manifestar su postura contraria a un posible cambio en la sede del juicio por jurados en contra de Linco.

“Este tipo no tuvo ni un poquito de piedad. Se mandó ‘la cagada’ palabras textuales de él y lo primero que hizo fue darse a la fuga esa misma madrugada. Le arrebató la vida a Mabel en su propia casa. ¿Y hoy quiere elegir dónde se lo juzga?”, expresaron en forma tajante los familiares durante la conferencia de prensa. Después, agregaron: “Un asesino no tiene derecho a elegir”.

El sitio “Infolosandes” resaltó que los familiares enumeraron varios argumentos para que no haya cambios en la sede del juicio popular. “El 95 por ciento de la familia, amigos, conocidos y compañeros de trabajo de Mabel son de Junín de los Andes. El juicio por jurado, según la Fiscalía, se extendería por al menos 5 días corridos. La mayoría de los testigos y acompañantes no cuentan con los recursos económicos para trasladarse diariamente a San Martín de los Andes (pasajes, combustible, permisos laborales)”, enfatizaron a la hora de dar las razones sobre su postura contraria a lo que pretende la defensa.

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En este marco, desde las 10 tienen previsto concentrarse frente a la fiscalía en Junín de los Andes y reafirmar su solicitud para que no se modifique el lugar de la realización del juicio por jurados.

Un brutal ataque a puñaladas

De acuerdo a la investigación que desarrolló el Ministerio Público Fiscal (MPF), el femicidio fue cometido aproximadamente a las 6:40 del 7 de junio del año pasado, en el interior de la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Primeros Pobladores de Junín de los Andes.

En ese contexto, tras una discusión, el imputado extrajo un arma blanca tipo cuchillo y atacó a un amigo de la víctima, provocándole una herida punzocortante de 17 centímetros en el abdomen, que puso en riesgo su vida.

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Cuando Mena intentó recriminarle lo que había hecho, el acusado la atacó a ella con el mismo cuchillo, mediante dos puñaladas, y luego escapó. Las lesiones provocaron la muerte de la mujer.

Lesiones graves y femicidio

Linco fue imputado por el delito de lesiones graves en concurso real con homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio), en calidad de autor (artículos 55, 90 y 80, incisos 1 y 11, del Código Penal).

Al momento de ser acusado, el MPF requirió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo de no sometimiento al proceso, solicitud que fue avalada.

Después, desde la defensa, se hizo un intento para que Linco acceda a la prisión domiciliaria, monitoreada con una tobillera electrónica.