Horóscopo de hoy, sábado 25 de abril de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros para esta jornada. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este sábado 25 de abril de 2026 presenta una jornada con una energía más pausada, ideal para desconectar de las obligaciones y enfocarse en el bienestar personal. Con el Sol en Tauro , el clima astral invita a disfrutar de los pequeños placeres, buscar estabilidad emocional y reconectar con lo simple.

Luego de una semana orientada a la organización y la consolidación de objetivos, este sábado propone bajar el ritmo y priorizar el descanso, los encuentros cercanos y las actividades que generen equilibrio.

La influencia de la Luna potencia la sensibilidad y la necesidad de conexión emocional, lo que favorecerá los vínculos afectivos y los momentos de introspección. Para muchos signos, será un día ideal para compartir con familia o amistades, o simplemente tomarse un tiempo para uno mismo.

Los especialistas en astrología coinciden en que esta jornada será propicia para recuperar energía, fortalecer relaciones y equilibrar lo emocional, sin exigencias ni presiones externas.

En este contexto, la recomendación general de los astros es evitar la sobrecarga de actividades y priorizar aquello que aporte calma y bienestar.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del sábado signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

El día invita a bajar el ritmo y disfrutar de actividades recreativas. Es un buen momento para desconectar. En el amor, la cercanía fortalecerá el vínculo.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

Con el Sol en tu signo, la energía favorece el disfrute y el bienestar. Es un buen día para darte gustos y relajarte. En lo afectivo, buscar estabilidad será clave.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

La jornada invita a la introspección. Podrías sentir la necesidad de descansar o alejarte del ruido. En el amor, la calma será importante.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

El sábado favorece los encuentros con personas cercanas. Es un buen momento para compartir y fortalecer vínculos. En lo emocional, buscar contención será positivo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

La energía del día impulsa a disfrutar sin exigencias. Es un buen momento para actividades recreativas. En el amor, la espontaneidad generará cercanía.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

El sábado invita a desconectar de las responsabilidades. Es un buen momento para descansar y ordenar pensamientos. En la salud, priorizar el bienestar será clave.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada favorece el equilibrio y los vínculos. Es un buen día para compartir tiempo con personas cercanas. En lo emocional, buscar armonía será importante.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

La introspección será protagonista. Es un buen momento para reflexionar y ordenar emociones. En el amor, evitar tensiones será clave.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

El día invita a planes espontáneos y actividades al aire libre. Es un buen momento para cambiar la rutina. En lo personal, el entusiasmo será clave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El sábado te pide bajar el ritmo y desconectar del trabajo. Es un buen momento para enfocarte en lo personal. En lo emocional, buscar calma será importante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

La jornada favorece los encuentros con amigos o actividades recreativas. Es un buen momento para compartir. En lo afectivo, buscar conexión será positivo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

La sensibilidad estará muy presente. Es un buen día para conectar con tus emociones y con personas cercanas. En el amor, la empatía será clave.