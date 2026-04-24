Impactante video: una exreina de belleza fue asesinada de seis disparos por su suegra

Su marido ocultó el crimen durante un día. En las imágenes del brutal crimen se escucha una escalofriante frase.

La joven fue asesinada a sangre fría en el interior de su departamento.

Gran conmoción causó el brutal crimen de una exreina de belleza , quien fue asesinada de seis disparos en el interior de la casa que compartía junto a su marido y su bebé de 8 meses. En las últimas horas se conocieron imágenes del impactante momento que fue ejecutado por su suegra.

Carolina Flores tenía 27 años y fue asesinada dentro de su departamento de la Ciudad de México. Era oriunda de Ensenada, en Baja California , y había construido una carrera vinculada al modelaje y la creación de contenido en redes sociales.

La joven fue asesinada de varios disparos dentro de su departamento en el exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México. El brutal hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. Su suegra fue quien efectuó los seis disparos y tras el ataque, le dijo a su hijo: “Tú eres mío y ella te robó”.

Reina Belleza México port La muerte de la joven se produjo dentro del departamento donde vivía junto a su pareja y su hijo en la Ciudad de México.

El video que registró el brutal asesinato de Carolina Flores en su casa

Si bien el homicidio ocurrió el 15 de abril, tomó trascendencia en las últimas horas cuando se viralizó el video donde se ve a la víctima con su suegra, identificada como Erika María.

En las imágenes se puede ver a la joven realizando tareas domésticas en un departamento con juguetes de su hijo. A pocos metros, su suegra la sigue con las manos en los bolsillos. En un momento, ambas mantienen un breve intercambio de palabras que no se alcanza a oír con claridad.

Ambas ingresan a una habitación fuera del alcance de la cámara y en ese momento se escuchan los disparos: primero, un disparo seguido de un grito; luego, al menos seis detonaciones más.

Pese a que la escena queda fuera del plano, el audio registró la secuencia.

Una exreina de belleza fue asesinada de seis disparos por su suegra

En ese momento aparece Alejandro, el esposo de Carolina y pregunta: “¿Qué fue eso?”, “¿Qué hiciste, loca?”, le recriminó a su madre. “Nada, es que me hizo enojar”, respondió la mujer. Ante esto, el hombre insistió: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. La acusada replicó: “Tú eres mío y ella te robó”.

El marido de la exreina de belleza ocultó un día el crimen

La Fiscalía de México dio a conocer en las últimas horas detalles sobre la investigación, y precisaron la denuncia fue presentada el 16 de abril, es decir un día después que ocurriera. La institución confirmó que inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Según medios locales, pese a haber estado presente tras el ataque, el hombre permitió que su madre abandonara el lugar y recién al día siguiente, el jueves 16 de abril, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el femicidio. Hasta el momento, la principal sospechosa del crimen permanecía prófuga.

Desde el momento de la denuncia, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable.

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Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

En paralelo, organizaciones sociales y allegados a la víctima impulsan pedidos de justicia. Colectivos feministas convocaron a una marcha en Ensenada para visibilizar el caso y exigir Justicia.