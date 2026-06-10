Mundial 2026: las recomendaciones de los cardiólogos para cuidarse del estrés durante los partidos

Especialistas alertaron que el estrés emocional durante partidos puede elevar la presión arterial. Cómo reconocer los signos de alerta.

La recomendación de los especialistas para disfrutar el Mundial 2026 y cuidar el corazón.

El comienzo del Mundial 2026 despierta pasiones y emociones intensas entre millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de la pasión por el fútbol, los expertos remarcan la importancia de prestar atención a la salud cardiovascular , ya que el estrés emocional asociado a encuentros decisivos puede tener un impacto significativo en personas con antecedentes cardíacos o factores de riesgo.

Reconocer los signos de alerta y adoptar medidas preventivas resulta clave para disfrutar del torneo de manera segura y reducir posibles complicaciones durante la competencia.

Los médicos advierten que el estrés emocional generado durante partidos definitorios provoca respuestas fisiológicas similares a las experimentadas durante la actividad física intensa.

En una entrevista para Infobae, el cardiólogo Mario Boskis, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), explicó que, “durante el partido es normal que aumente la frecuencia cardíaca debido a la estimulación de nuestro sistema simpático que libera catecolaminas. Puede subir transitoriamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca que puede llegar hasta 120 o 130”.

El especialista relató que pacientes lo consultaron durante partidos clave, como el enfrentamiento ante Países Bajos, porque su pulso era comparable al de una sesión de ejercicios en el consultorio, aunque solo estaban mirando fútbol.

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En tanto que, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y la Sociedad Argentina de Cardiología coinciden en que el impacto del estrés emocional no debe subestimarse, especialmente en personas con enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o colesterol alto.

“Hay evidencia científica que dice que el estrés que puede generar un partido de futbol, en este caso magnificado por ser una Copa del Mundo, sería un potencial problema cardíaco, especialmente en personas con antecedentes de riesgo cardiovascular”, subrayó Boskis.

Estrés futbolero y salud cardíaca

Diversos estudios internacionales y locales alertan sobre la relación directa entre los grandes eventos deportivos y el aumento de incidentes cardiovasculares. El análisis publicado por científicos alemanes en The New England Journal of Medicine tras el Mundial de Alemania 2006 concluyó que “el número de infartos de miocardio se elevó hasta 2.5 veces los días de los partidos en que participaba la selección local en relación a otras fechas”. Según el mismo trabajo, las visitas a las guardias médicas se triplicaban durante y después de los encuentros.

El estudio analizó 4279 casos en Alemania y registró que “en los días de partidos de la selección alemana, la incidencia de emergencias cardíacas fue 2,66 veces mayor que durante el período de control. Para los hombres, la incidencia fue 3,26 veces mayor que durante el período de control y para las mujeres, fue 1,82 veces”. Entre los pacientes con eventos coronarios en los días en que jugó el equipo alemán, el 47% tenía enfermedad coronaria conocida, comparado con el 29% en fechas fuera de competencia. La mayor incidencia promedio de eventos se observó durante las dos horas posteriores al inicio de cada partido.

El cardiólogo Boskis señaló que “la emoción de un partido y especialmente cuando el resultado no acompaña, puede producir en el hincha de fútbol, una discordancia entre su expectativa futbolera y la realidad de lo que está sucediendo en la cancha, y eso sin duda le genera estrés”.

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Y señaló que “el organismo libera sustancias químicas que pueden subir la presión arterial, incrementar la frecuencia cardíaca, derivar la sangre selectivamente a los músculos en las piernas, elevar la frecuencia respiratoria y hasta dilatar las pupilas, o sea, nos estamos preparando para luchar o huir de un enemigo invisible que nos está atacando. Sin embargo, estamos quizás solamente sentados en frente al televisor, pero eso el cuerpo no lo entiende”.

El fenómeno tiene explicación fisiológica. El sistema nervioso autónomo activa mecanismos de respuesta ante el estrés, liberando catecolaminas y otras sustancias. En ese contexto, el cuerpo responde igual que si enfrentara una amenaza real, aunque el desencadenante sea una jugada o un penal.

“Mirar un partido de fútbol puede generar estrés mental. El organismo no se da cuenta si la persona está corriendo una carrera, subiendo una montaña o mirando un partido de fútbol. Y va a responder de la misma manera”, aclaró Boskis.

Recomendaciones para disfrutar del Mundial sin peligro

La Federación Argentina de Cardiología elaboró una guía con recomendaciones para minimizar los riesgos y disfrutar del fútbol sin poner en juego la salud cardiovascular.

Entre las sugerencias se incluyen evitar el consumo excesivo de alcohol, moderar la ingesta de grasas y frituras, además de limitar los snacks con alto contenido de sal.

La FAC sugiere reemplazar los platos típicos de las “picadas” por opciones más saludables, priorizando alimentos frescos y bajos en sodio. Beber agua contribuye a controlar la ansiedad, y evitar el exceso de café o mate ayuda a reducir la sobrecarga de cafeína y sus efectos ansiolíticos.

Comida saludable Las frutas y verduras están en el top ten de alimentos saludables.

Otra recomendación clave es no permanecer sentado durante todo el partido. Levantarse, caminar y realizar movimientos suaves durante los descansos favorece la circulación y ayuda a descargar tensiones. No fumar y buscar alternativas para canalizar la ansiedad, como beber agua, también forman parte del protocolo de autocuidado.

Para quienes ya tienen diagnóstico de enfermedad cardiovascular, la consulta preventiva con el médico de cabecera es fundamental. En algunos casos será necesario reforzar la medicación o ajustar dosis antes del torneo, especialmente cuando se anticipan emociones fuertes.

Síntomas de alarma

Los especialistas insisten en prestar atención a los síntomas de alarma:

dolor en el pecho.

palpitaciones.

falta de aire.

sensación de mareo.

En esos casos se recomienda interrumpir la visualización del encuentro, buscar asistencia médica y evitar automedicarse.