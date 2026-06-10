Qué selecciones pueden ser revelación del Mundial 2026
Se viene la Copa del Mundo y hay varios equipos que buscan sorprender para dar el golpe ante los candidatos.
El Mundial 2026 está a punto de arrancar y los favoritos parecen claros. El trío conformado por Argentina, Francia y España, por diversos motivos, encabeza la lista de candidatos, mientras que hay otro grupo conformado por Noruega, Ecuador y Colombia que amenaza con meterse en lugares importantes.
La delantera conformada por Erling Haaland, Alexander Sørloth y Martin Ødegaard es una de las más potentes del planeta, porque los tres tienen características diferentes, con fortaleza física y precisión. Además coinciden en haber tenido una buena temporada.
En la defensa y el mediocampo no tiene tantos nombre pesados, pero casi todos los dirigidos por Ståle Solbakken juegan en las ligas de Inglaterra, Alemania, España e Italia.
Cabe recordar que el equipo noruego, Bodø/Glimt, fue la gran revelación de la Champions y le aporta al plantel los apellidos de Fredrik Andre Bjorkan y el volante Patrick Berg.
Ecuador tiene en Moisés Caicedo (Chelsea) a su jugador de mayor jerarquía. En defensa pasa lo mismo con Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal), recientes finalistas de Champions.
Otros conocidos como Kendry Páez (River) y el eterno Enner Valencia son nombres que suman a la estructura del argentino Sebastián Beccacece, que clasificó con holgura en las Eliminatorias Sudamericanas donde a otras selecciones que a priori son más grandes, como Brasil y Uruguay, les costó mucho más.
Por su parte, Colombia es una selección que siempre amaga con llegar más lejos de lo que lo hace. El talento de jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez es indudable, pero históricamente su problema en los torneos internacionales es que no responde cuando debe hacerlo.
A los dos mencionados, se suma como figura Luis Suárez, un delantero de 28 años que juega en el Sporting de Lisboa y es uno de los que podría dar el salto a otro equipo en el mercado de pases.
A ellos se suman dos selecciones que tenían escasa historia hasta 2018 y 2022. Se trata de Marruecos y Croacia, que jugaron las semifinales en Qatar y perdieron con Francia y Argentina respectivamente.
Los africanos, además, ganaron la última copa de su continente, mientras que los liderados por Luka Modric habían sido subcampeones en Rusia 2018. Este será su último Mundial y se esperan los últimos toques de distinción de uno de los mejores volantes de las últimas décadas.
Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Sofyan Amrabat (volante de marca) y el arquero Yassine Bounou (Bono) son las principales figuras del equipo que dirige Mohamed Ouahbi.
Encolumnar a dos equipos que vienen con un proceso largo y exitoso en las posibles revelaciones puede ser un error, pero no se puede dejar de mencionar su chance de llegar lejos de nuevo.
Se enfrentaron y fue empate
Hace algunos días, Noruega y Marruecos jugaron un amistoso en la previa del Mundial e igualaron 1 a 1 por los goles de Brahim Díaz y Ødegaard.
La jugada del gol noruego la hizo Oscar Bobb, un pibe de 23 años que fue comprado por el Manchester City y es muy habilidoso, aunque después lo cedió al Fulham para darle rodaje.
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