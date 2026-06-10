Qué selecciones pueden ser revelación del Mundial 2026

Se viene la Copa del Mundo y hay varios equipos que buscan sorprender para dar el golpe ante los candidatos.

El Mundial 2026 está a punto de arrancar y los favoritos parecen claros. El trío conformado por Argentina , Francia y España , por diversos motivos, encabeza la lista de candidatos, mientras que hay otro grupo conformado por Noruega , Ecuador y Colombia que amenaza con meterse en lugares importantes.

La delantera conformada por Erling Haaland, Alexander Sørloth y Martin Ødegaard es una de las más potentes del planeta, porque los tres tienen características diferentes, con fortaleza física y precisión. Además coinciden en haber tenido una buena temporada.

En la defensa y el mediocampo no tiene tantos nombre pesados, pero casi todos los dirigidos por Ståle Solbakken juegan en las ligas de Inglaterra, Alemania, España e Italia.

Cabe recordar que el equipo noruego, Bodø/Glimt, fue la gran revelación de la Champions y le aporta al plantel los apellidos de Fredrik Andre Bjorkan y el volante Patrick Berg.

formación noruega

Ecuador tiene en Moisés Caicedo (Chelsea) a su jugador de mayor jerarquía. En defensa pasa lo mismo con Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal), recientes finalistas de Champions.

Otros conocidos como Kendry Páez (River) y el eterno Enner Valencia son nombres que suman a la estructura del argentino Sebastián Beccacece, que clasificó con holgura en las Eliminatorias Sudamericanas donde a otras selecciones que a priori son más grandes, como Brasil y Uruguay, les costó mucho más.

formación de ecuador

Por su parte, Colombia es una selección que siempre amaga con llegar más lejos de lo que lo hace. El talento de jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez es indudable, pero históricamente su problema en los torneos internacionales es que no responde cuando debe hacerlo.

A los dos mencionados, se suma como figura Luis Suárez, un delantero de 28 años que juega en el Sporting de Lisboa y es uno de los que podría dar el salto a otro equipo en el mercado de pases.

formación colombia

A ellos se suman dos selecciones que tenían escasa historia hasta 2018 y 2022. Se trata de Marruecos y Croacia, que jugaron las semifinales en Qatar y perdieron con Francia y Argentina respectivamente.

Los africanos, además, ganaron la última copa de su continente, mientras que los liderados por Luka Modric habían sido subcampeones en Rusia 2018. Este será su último Mundial y se esperan los últimos toques de distinción de uno de los mejores volantes de las últimas décadas.

modric croacia

Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Sofyan Amrabat (volante de marca) y el arquero Yassine Bounou (Bono) son las principales figuras del equipo que dirige Mohamed Ouahbi.

formación marruecos

Encolumnar a dos equipos que vienen con un proceso largo y exitoso en las posibles revelaciones puede ser un error, pero no se puede dejar de mencionar su chance de llegar lejos de nuevo.

Se enfrentaron y fue empate

Hace algunos días, Noruega y Marruecos jugaron un amistoso en la previa del Mundial e igualaron 1 a 1 por los goles de Brahim Díaz y Ødegaard.

La jugada del gol noruego la hizo Oscar Bobb, un pibe de 23 años que fue comprado por el Manchester City y es muy habilidoso, aunque después lo cedió al Fulham para darle rodaje.