Así le fue a Franco Colapinto en la última práctica libre antes de la clasificación

El piloto argentino de Alpine disputó su última sesión de entrenamiento, tras el accidente del viernes, antes de la clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimocuarto en la práctica libre 3 del Gran Premio de Hungría , correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1 .

Colapinto , que este viernes protagonizó un fuerte choque en la última curva de Hungaroring, registró un mejor tiempo de 1:20,055 y quedó a dos segundos y 116 milésimas del líder, que fue el británico Lando Norris (McLaren) .

Al momento del choque, Colapinto marchaba en el vigésimo lugar cuando restaba poco más de media hora para que finalizara la sesión. El accidente del argentino fue en la última curva del circuito de Hungaroring, donde perdió el control de su Alpine y terminó estrellándose contra la contención.

"Perdí la mañana, así que no era lo ideal. Pero luego (en la FP2) perdí la parte trasera del coche en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos", comenzó.

"No ha sido un buen día, no es un comienzo ideal. También he perdido bastante tiempo en la pista, así que ahora intento centrarme en lo que podemos aprender y mejorar para mañana", agregó.

"Ha sido un día bastante corto. Creo que con los coches de este año, con la baja carga aerodinámica que tienen, son cada vez más difíciles de conducir. En un circuito así, con muy poco agarre, se siente bastante difícil, por supuesto", opinó.

"Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche tenga una mejor ventana de funcionamiento para mañana", concluyó el piloto argentino.

De esta manera, Colapinto quedó al límite en el GP de Hungría ya que en la práctica libre 1 no pudo decir presente debido a que fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la disposición de la FIA de que los rookies tienen que participar en al menos cuatro sesiones de entrenamientos al año.

El argentino Colnaghi brilló en la sprint de Fórmula 3

El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) protagonizó una gran actuación para avanzar seis lugares y terminar cuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de Fórmula 3.

El triunfo fue para el francés Théophile Naël (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron el japonés Kanato Le (ART Grand Prix) y el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing).

Colnaghi venía de protagonizar una enorme clasificación este viernes, donde consiguió el tercer lugar al finalizar solo por detrás del finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport) y el británico Freddie Slater (Trident).

Sin embargo, en esta carrera sprint el argentino comenzó en el décimo lugar por la normativa de grilla invertida que invierte las posiciones desde el primero hasta el duodécimo.

Pese a comenzar lejos de la punta, Colnaghi hizo gala de sus muy buenas condiciones para superar a seis rivales y finalmente cruzar la bandera a cuadros en el cuarto lugar, muy cerca del podio.

Además de los tres pilotos del podio y Colnaghi, los otros que sumaron puntos en la carrera sprint fueron el italiano Brando Badoer (Rodin Motorsport), el finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport), el italiano Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil), el australiano James Wharton (PREMA Racing), el brasilero Fernando Barrichello (AIX Racing) y el británico Freddie Slatter (Trident).