Cómo sigue el fin de semana de Colapinto tras ser reemplazado en la FP1 del GP de Hungría: hora, tv y datos

El fin de semana de Fórmula 1 ya inició este viernes por la mañana con la primera práctica libre donde el piloto de Alpine estuvo ausente. Cómo será el resto del cronograma.

La Fórmula 1 sigue con su calendario oficial, transitando por el Gran Premio de Hungría que será el último escalón hasta el parón de verano en el cual los pilotos se tomarán descanso en las pistas pero seguirán intentando mejorar su manejo para volver y batallar tanto en el campeonato de pilotos como el de constructores. Franco Colapinto es una de las figuras que tiene este GP pero a partir de la práctica libre 2 debido a que, por decisión de Alpine debido a una exigencia de FIA, fue reemplazado en la primera tanda.

Sin embargo, más allá de su ausencia en la primera tanda de giros, el piloto estará presente en la práctica libre 2 y el restp del GP, para intentar tener un gran fin de semana de carrera con el deseo de defender su gran puesto en el campeonato de pilotos. Para este fin de semana, estos son los horarios y datos del circuito para Colapinto .

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30 -Colapinto fue reemplazado por el reserva, Paul Aron-

08:30 - 09.30 -Colapinto fue reemplazado por el reserva, Paul Aron- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

07.30 - 08.30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

Los datos del circuito

Longitud: 4.381 km

4.381 km Vueltas: 70

70 Curvas: 14

14 Récord de vuelta: 1:17.103 - Max Verstappen (2019)

Por dónde se puede ver

Fox Sports

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Disney +

La picante frase de Franco Colapinto contra los españoles por el Mundial 2026: qué dijo

En el mundo de la Fórmula 1 no son ajenos a lo que ocurrió en la final del mundial debido a que en la parrilla principal hay varios pilotos españoles que conviven con Franco Colapinto, único representante argentino en la grilla de partida. El duelo y título que se terminó quedando a favor de los europeos fue tema de conversación en la previa al Gran Premio de Hungría que se disputará este fin de semana.

Luego de la final del certamen ecuménico, y en medio de las críticas para la Argentina a nivel mundial, el argentino cargó contra los españoles con una fuerte frase que no pasó desapercibida.

Qué dijo Colapinto

“Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo”, destacó el piloto de la escudería Alpine frente a la mirada de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Luego del elogio y la caricia al pueblo español, Franco golpeó con una frase que no pasó desapercibida: "Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos”.

La palabra de los españoles

“Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, dijo el piloto de Williams Carlos Sainz.

Por su parte, Fernando Alonso, de Aston Martin, sumó: “No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”.