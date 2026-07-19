Sin palabras: la maniobra de Franco Colapinto en la que se sacó de encima a dos pilotos al mismo tiempo

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 con una de las maniobras más espectaculares del Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino aprovechó la pelea entre Pierre Gasly y Liam Lawson para superar a ambos en una sola acción y quedarse con el décimo puesto, posición que finalmente le permitió sumar un valioso punto para Alpine.

La maniobra se produjo en la vuelta 31, cuando el bonaerense aceleró a fondo en el mítico circuito de Spa-Francorchamps y sorprendió a sus rivales en plena recta de Kemmel . Con esa acción, el oriundo de Pilar coronó una actuación de alto nivel que incluyó una gran largada, adelantamientos decisivos y una sólida defensa en el tramo final para terminar dentro de la zona de puntos.

El sobrepaso ocurrió después de atravesar la famosa combinación de Eau Rouge y Raidillon, uno de los sectores más veloces y exigentes del calendario. El corredor bonaerense aprovechó el rebufo que generó el auto de Lawson mientras el piloto de Racing Bulls peleaba por la posición con su compañero. Gracias a esa diferencia de velocidad, Franco llegó con impulso suficiente para lanzarse por el sector interno antes de la chicana.

¡INFERNAL MANIOBRA DE COLAPINTO PARA GANAR DOS LUGARES Y QUEDAR, POR AHORA, P10 EN BÉLGICA!



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La maniobra sorprendió tanto por la precisión como por el momento elegido. En apenas unos metros, el ex Williams dejó atrás a su coequiper y al piloto neozelandés, ganando dos posiciones de manera simultánea en uno de los puntos más difíciles para concretar un adelantamiento. El movimiento fue celebrado inmediatamente por Alpine, que destacó la calidad de la acción.

Muchos compararon el sobrepaso con una de las maniobras más recordadas de la historia reciente de la Fórmula 1: la que Mika Häkkinen realizó sobre Michael Schumacher y Ricardo Zonta en el Gran Premio de Bélgica del año 2000, también en la recta de Kemmel. Salvando las diferencias de contexto, la similitud del escenario y del doble adelantamiento generó un fuerte impacto entre los fanáticos.

La carrera de Colapinto ya había comenzado de forma positiva desde la largada. Después de partir desde el undécimo puesto, el argentino realizó una salida impecable y ganó varias posiciones en los primeros metros. Incluso superó a Gasly y Gabriel Bortoleto antes de verse obligado a devolver algunos lugares tras abrirse en una curva, evitando cualquier sanción por parte de los comisarios.

Más adelante, la estrategia no lo favoreció. Su paso por los boxes coincidió con un período de safety car que terminó perjudicando a Alpine, ya que varios rivales aprovecharon esa neutralización para realizar sus detenciones y recuperar posiciones. Como consecuencia, el pilarense cayó hasta el fondo del pelotón y debió comenzar una nueva remontada.

Con paciencia, fue recuperando terreno. Primero aprovechó las paradas de otros competidores y luego ejecutó otro gran adelantamiento sobre Nico Hülkenberg para acercarse nuevamente a la zona de puntos. Esa maniobra preparó el escenario para el doble sobrepaso que terminó siendo una de las imágenes más destacadas de toda la competencia.

¡YA ES UNA SANA COSTUMBRE! Franco Colapinto tuvo otra excelente largada en Spa, ganó posiciones y subió al 7° lugar de la carrera.



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Después de alcanzar el décimo lugar, Colapinto todavía debía sostenerlo durante las últimas vueltas. Gasly, Lawson y luego Hülkenberg presionaron constantemente, pero el piloto argentino respondió con un ritmo consistente y vueltas rápidas que le permitieron mantener una pequeña ventaja hasta la bandera a cuadros.

Qué dijo Franco Colapinto después de la carrera

"Estoy contento, fue una buena carrera. Con las gomas medias me estaba costando un poco, pero cuando pusimos las duras iba bien. Se puso complicado, pero hubo lindos sobrepasos, lindas maniobras, con Hülkenberg también. Buen fin de semana, sumar puntos con un auto al que le estaba costando es positivo", sentenció el bonaerense.