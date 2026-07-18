Franco Colapinto sueña con sumar puntos en el GP de Bélgica: hora y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine largará desde la 12° posición en el histórico circuito, con grandes posibilidades de finalizar en el top 10.

Franco Colapinto afrontará este domingo 19 de julio una gran oportunidad en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine largará desde el undécimo puesto en Spa-Francorchamps, una posición expectante para intentar meterse en la zona de puntos. La carrera comenzará a las 10 de la mañana de Argentina y podrá verse en vivo por Disney+ Premium, ESPN y FOX Sports.

El argentino quedó eliminado en la Q2 de la clasificación, donde marcó un tiempo de 1:43,692 y finalizó 13°. Sin embargo, avanzará dos lugares en la grilla por las penalizaciones que arrastran Isack Hadjar, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren. De esa manera, Colapinto partirá 11° y tendrá por delante la chance de pelear desde el inicio por el último lugar puntuable.

La clasificación había empezado con un 13° puesto en la Q1, con un registro de 1:46,795, después de una práctica libre 3 discreta para el piloto de Alpine. Aunque no logró meterse entre los diez mejores, las sanciones ajenas le dejaron un panorama más favorable para la carrera, en un circuito exigente y con varias oportunidades de sobrepaso.

En la punta, la pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, líder del campeonato y piloto de Mercedes, que buscará volver al triunfo después de tres fechas complicadas. Detrás largarán Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, partirá desde el décimo lugar.

Así, Colapinto tendrá una carrera clave en Bélgica: largará justo detrás de su compañero de equipo y al borde de la zona de puntos. Con una buena largada, estrategia y ritmo competitivo, el argentino buscará aprovechar una grilla que le abrió una posibilidad concreta para sumar en la décima fecha de la temporada.

Cómo ver la Fórmula 1 en vivo en Argentina

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se puede seguir en vivo desde Argentina a través de distintas plataformas, tanto por televisión como por streaming. La opción principal para ver las carreras online es Disney+ Premium, que transmite la cobertura de ESPN con prácticas, clasificación, carreras Sprint y Grandes Premios.

Además del streaming, los fanáticos también pueden seguir la actividad por televisión a través de Fox Sports Argentina, según la disponibilidad de cada cableoperador. Esta señal forma parte de la cobertura regional de la Fórmula 1 y suele emitir las principales sesiones del fin de semana de carrera.

Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría. Allí se pueden encontrar transmisiones en vivo, tiempos, cámaras a bordo, radios de los equipos, datos en directo y contenido adicional, dependiendo del plan contratado por cada usuario.

De esta manera, quienes quieran ver la Fórmula 1 desde Argentina cuentan con tres caminos principales: Disney+ Premium para seguirla por streaming, Fox Sports para verla por TV tradicional y F1 TV para acceder a una experiencia más enfocada en el seguimiento técnico de cada Gran Premio.

Así largarán en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- George Russell (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Ferrari)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8- Gabriel Bortoleto (Audi)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Franco Colapinto (Alpine)

12- Lando Norris (McLaren)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Valtteri Bottas (Cadillac)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Isack Hadjar (Red Bull)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll (Aston Martin)