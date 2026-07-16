Colapinto intratable, Russell sin palabras: la reacción en la F1 por la victoria argentina ante Inglaterra

Ambos pilotos, uno argentino y el otro de Gran Bretaña, reaccionaron al llegar al Gran Premio de Bélgica que se disputará este fin de semana. Los videos.

La Selección argentina hizo historia en el Mundial 2026 por haber superado a Inglaterra con un 2-1 inolvidable por el contexto que se dio . Un Lionel Messi, de 39 años, intratable, que nunca había jugado contra esa selección, dando vuelta un resultado adverso sobre el final, el contexto histórico, entre otros matices que hicieron aún más especial la victoria. Todo eso sin mencionar que se trató del pase a la final del certamen ecuménico del que defenderá el título el próximo domingo ante España.

El partido atravesó a todos. Incluso a la Fórmula 1 , que en un fin de semana donde habrá actividad en el circuito de Spa, para el GP de Bélgica, afectó a los pilotos que representan a esas nacionalidades. Algunos casos quedaron expuestos al llegar al Gran Premio sobre cómo impactó el estado de ánimo en cada uno.

Previo al encuentro Franco Colapinto había bromeado con chicanas sobre el encuentro durante su participación en el Festival de la Velocidad de Goodwood en Inglaterra. Ya con la victoria sentenciada, el jugador aprovechó para llegar al circuito este viernes con la camiseta de la Selección argentina, de tono oscuro siguiendo la metodología del seleccionado que optó ese tono de colores para entrelazar el partido con la victoria, también 2-1, en México 1986.

Sin embargo, en la vereda de enfrente fue todo lo contrario. El inglés George Russell no quiso saber nada sobre el partido. Llegó al GP en silencio, sin camisetas que hagan alusión al duelo y evitó hablar con el periodista argentino Juan Fossarolli cuando intentó hablar sobre lo sucedido este miércoles.

NO, NO, NOGeorge Russell reacting to an Argentinian ESPN presenter who is taking great light and taunting the British drivers about last night’s World Cup football match. As George walked away, he said Franco’s gonna give it to us today, I’m sure.#f1 #f1content #belgiangp pic.twitter.com/96r163442P — Kym Illman (@KymIllman) July 16, 2026

CONFLICTED LOYALTIES



Franco Colapinto arrived this morning in an Argentina football jersey, proud as ever after his country beat England last night. Funny thing is, his team's crew is around 70% English, and his trainer, Miguel, is Spanish. So Franco's country plays Miguel's in… pic.twitter.com/x3DCX4c58p — Kym Illman (@KymIllman) July 16, 2026

#EstoPasaAhora

Spa (Bélgica): Franco Colapinto llegó al circuito con la camiseta (¡azul!) de Argentina.

Y le dedicó una frase a sus compañeros ingleses que manejan las redes sociales de Alpine: "¡Un minuto de silencio...!

Más: https://t.co/bXPHT7rSwj pic.twitter.com/vVtZg1zXql — Autoblog Argentina (@autoblogar) July 16, 2026

Speed lo hizo otra vez: con camiseta de Inglaterra, abucheado y game over ante Argentina

Speed, el streamer estadounidense con más de 30 millones de suscriptores en YouTube, volvió a quedar en el centro de la escena durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Fiel a su fanatismo por Cristiano Ronaldo y a su histórica rivalidad con Lionel Messi, decidió apoyar al seleccionado inglés.

Para dejar en claro de qué lado estaba, ingresó al estadio con la camiseta de Inglaterra y se pintó la bandera británica en el rostro y la espalda, generando todo tipo de reacciones entre los hinchas argentinos presentes.

Sin embargo, la apuesta no le salió como esperaba. La Selección argentina protagonizó una remontada épica, venció 2-1 a Inglaterra y consiguió el pase a la final del Mundial. Tras el pitazo final, Speed fue abucheado por una multitud de fanáticos argentinos y abandonó el estadio visiblemente enojado e incluso con lágrimas en los ojos, en imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó perdiendo por el gol de Anthony Gordon, pero nunca dejó de buscar el empate. Cuando parecía que el tiempo se agotaba, Enzo Fernández marcó el 1-1 a los 40 minutos del segundo tiempo con un espectacular remate.

La explosión definitiva llegó en tiempo de descuento. Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez, quien convirtió el 2-1 que selló la clasificación de Argentina a la gran final y dejó sin consuelo al popular streamer, cuya reacción fue uno de los momentos más comentados de la jornada.

El próximo domingo 19 de julio, desde las 16 horas de Argentina, la Albiceleste enfrentará a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York, en busca de la cuarta estrella mundialista.

Speed fue a bancar a Inglaterra y se fue con el culo roto otra vez



Encima el japonés mufa rompió su maldicion porque banco a Argentina, no lo podia creer pic.twitter.com/ChqWeV7mV6 — ElBuni (@therealbuni) July 15, 2026

La "prueba" con la camiseta argentina tampoco le salió bien

Lo ocurrido ante Inglaterra no fue un hecho aislado. En los cuartos de final del Mundial 2026, Speed ya había intentado romper con la teoría de la "mufa" cambiando de estrategia: en lugar de vestir la camiseta del rival, apareció con la albiceleste durante el partido frente a Suiza.

El streamer explicó en su transmisión en vivo que quería comprobar si realmente traía mala suerte a los equipos que apoyaba. "Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!", dijo antes del encuentro. Sin embargo, el experimento no dio resultado. La Scaloneta venció 3-1 a Suiza y avanzó a las semifinales.

Durante ese partido, Speed no pudo ocultar su frustración cada vez que Argentina marcó. Tras el gol de Julián Álvarez en el tiempo suplementario reaccionó con evidente enojo y, cuando Lautaro Martínez sentenció el 3-1, abandonó el estadio antes del pitazo final, golpeando una silla mientras era escoltado por su equipo de seguridad.

Después de aquella escena, en las redes sociales miles de hinchas argentinos comenzaron a pedirle, entre bromas, que para las semifinales volviera a ponerse la camiseta del rival. El streamer hizo caso al pedido y apareció con la casaca de Inglaterra, pero el resultado fue exactamente el mismo: Argentina volvió a ganar, se clasificó a la final del Mundial 2026 y Speed terminó otra vez dejando el estadio entre abucheos y visiblemente furioso.