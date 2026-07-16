Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de España, el rival de Argentina en la final

La Roja de Luis de la Fuente llega invicta y con Lamine Yamal como joya. Repasá su historia, sus estrellas y el equilibrado historial ante la Selección.

El domingo a las 16, Argentina disputa la final del Mundial 2026 ante España , un equipo que llegó a Nueva York invicto. La Roja eliminó a Francia con autoridad y se metió por segunda vez en la definición de una Copa del Mundo.

El proyecto lo conduce Luis de la Fuente , que impuso un fútbol de posesión, presión coordinada y una solidez defensiva que sostuvo durante casi todo el torneo. Su equipo defiende con la pelota y, cuando no la tiene, le cierra los caminos al rival.

Arriba, la referencia es Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), capitán y goleador del equipo con cinco tantos. Lo escoltan Mikel Merino y Pedro Porro, autores de goles decisivos en la fase eliminatoria.

Pero la gran atracción es Lamine Yamal (Barcelona), la joya de 18 años del Barcelona, comparada con las precocidades de Pelé. Todavía no explotó en el Mundial —lleva un solo gol— y España sueña con que aparezca justo en la final.

El 11 de España contra Francia.

El corazón del equipo se mueve al ritmo de Rodri (Barcelona) y Fabián Ruíz (PSG). Dani Olmo (Barcelona) es el enganche y el último cupo en esa mitad de la cancha se disputa entres Pedri (Barcelona) y Baena (Atlético Madrid).

En el fondo, la seguridad la aporta el arquero Unai Simón (Athletic), respaldado por una línea de cuatro con Aymeric Laporte (Manchester City) y el joven Pau Cubarsí (Barcelona) en el centro, y Pedro Porro (Tottenham) y Marc Cucurella por los costados. Cucurella llega en un gran momento: antes de que empiece el mundial, el Real Madrid confirmó su fichaje desde el Chelsea.

El "sexto hombre" es Mikel Merino (Arsenal), que ingresa habitualmente en el segundo tiempo y le permitió al equipo de De La Fuente ganar los partidos con Portugal y Bélgica sobre la hora.

El camino de España a la final del Mundial 2026

En la fase de grupos, la Roja arrancó con un empate 0-0 ante Cabo Verde que encendió las alarmas. Se recompuso con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró con un 1-0 ante Uruguay para terminar líder e invicta.

El largo invicto que arrastra España.

En la eliminación directa subió el nivel: 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal con un gol agónico de Merino y 2-1 a Bélgica. En semifinales dio el golpe al vencer 2-0 a Francia, la gran candidata, con tantos de Oyarzabal y Pedro Porro.

La historia respalda esa jerarquía. España se consagró campeona del mundo en Sudáfrica 2010, su único título mundial, y hoy llega como vigente campeona de Europa. Es, junto a Argentina, uno de los grandes animadores del fútbol de selecciones de las últimas dos décadas.

Argentina y España: un cruce inédito

Pese a semejante peso, las dos potencias casi nunca se cruzaron en un Mundial. El único antecedente es lejano: Inglaterra 1966, fase de grupos, con un 2-1 para Argentina y doblete de Luis Artime.

El historial general está igualado: 14 partidos, seis triunfos para cada uno y dos empates, casi todos amistosos. Los últimos capítulos fueron ostentosos: 4-1 argentino en el Monumental en 2010, después de que la Roja se consagre en el Sudáfrica y 6-1 español en Madrid en 2018, previo al mundial de Rusia.

El domingo, además, propone un duelo generacional irresistible, Lionel Messi, a los 39 y en lo que sería su último Mundial, frente a Yamal, que a los 18 empieza a escribir su leyenda.

Por otra parte, se trata de un cruce entre el campeón de América y el campeón de Europa. Esta contienda debió concretarse en la Finalissima que se suspendió por el conflicto bélico en medio oriente, antes de que comience la Copa del Mundo.