Centenario: vuelve a estar bajo la lupa la preventiva que cumple la conductora que causó siniestro mortal

Claudia Silva fue sometida no hace mucho a una operación y podría modificarse la medida cautelar impuesta en 2025. Se definirá en una audiencia.

Más allá de la feria judicial de invierno, muchas causas penales abiertas registran novedades destacadas y una de ellas tiene como protagonista a Claudia Soledad Silva , la mujer de Centenario que enfrenta una acusación grave por homicidio simple con dolo eventual por el hecho que tuvo como víctima a Elizabeth Martínez.

Días atrás, se conoció que la imputada tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica en el hospital Castro Rendón de esta capital por una infección ósea. Esta situación abrió interrogantes no solo en relación al juicio oral que debe enfrentar en los primeros días del próximo mes sino también el tema de la medida cautelar que cumple.

Desde un inicio, la parte acusadora y la defensa mostraron posiciones enfrentadas sobre la medida que debe cumplir la mujer. En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) reunió distintos elementos de prueba por el siniestro en la Ruta Provincial 7 cuando Silva chocó mortalmente a la motociclista Martínez y no dudó en avanzar con un pedido de prisión preventiva por el riesgo de no sometimiento al proceso y de entorpecimiento a la investigación.

En la vereda contraria, se ubicó la defensa, con un reclamo de prisión domiciliaria.

Transcurridas algunas semanas del siniestro fatal, un tribunal revisor confirmó la resolución de la jueza de garantías y confirmó la preventiva de Silva. Varios meses después, en abril de este año, el Tribunal de Impugnación también ratificó la medida.

Ahora, tras la nueva situación que tiene relación con la salud de Silva, se abrió un interrogante sobre la medida cautelar y que será analizada este miércoles, a partir de las 9, en la Ciudad Judicial de esta capital.

La posible modificación de la medida cautelar

Todavía no trascendió la postura que adoptará el MPF, con María Guadalupe Inaudi a la cabeza, y si mantendrá su postura firme de que Silva siga cumpliendo preventiva hasta que sea juzgada.

La audiencia de mañana miércoles, de acuerdo a lo informado por el Poder Judicial neuquino, tiene previsto como único punto de discusión la posible modificación de las medidas cautelares que cumple la acusada.

La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

La causa principal que enfrenta Silva tiene relación con el homicidio de Martínez. De acuerdo a la investigación del MPF, el 1 de agosto de 2025, cerca de las 8 de la mañana, Silva pasó un semáforo en rojo, y a pesar del tránsito intenso en la zona y del riesgo evidente para terceros, continuó su marcha por el carril izquierdo y embistió a la víctima, quien circulaba en una moto tras dejar a su hijo en la escuela. El impacto provocó la muerte inmediata de Martínez por politraumatismos.

La imputada se dio a la fuga sin prestar asistencia a la víctima, aunque horas más tarde se presentó en la Comisaría Quinta de Centenario. La fiscal Inaudi remarcó que “no actuó con mera imprudencia, sino que se representó de manera seria y real el resultado posible, lo aceptó y continuó”.

La primera imputación

Inmediatamente luego del hecho, el 2 de agosto, la fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente, por violar la señalización del semáforo y por hacerlo con culpa temeraria, en calidad de autora.