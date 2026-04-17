Seguirá presa la mujer que atropelló a Elizabeth Martinez en Ruta 7: las razones

La mujer está imputada de homicidio culposo agravado atropellar y matar a la vecina en agosto de 2025.

El Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Richard Trincheri, Andrés Repetto y la jueza Estefanía Sauli confirmó la prisión preventiva para Claudia Silva, la mujer que atropelló a Elizabeth Martínez en la ruta 7 a la altura del cementerio de Centenario el 1ero de agosto de 2025.

El pasado 1 de abril la jueza de garantías Carina Alvarez había prorrogado por cuatro meses la medida de coerción considerando la vigencia y la evidencia de los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento, destacando que diversas conductas de la imputada manifiestan un permanente desafío a la autoridad y a las leyes y normas de conducta no generan la confianza necesaria para establecer otro tipo de medida cautelar.

Esta resolución fue confirmada el 6 de abril por un tribunal de revisión integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Luis Giorgetti y Juan Guaita.

El Tribunal de Impugnación, por unanimidad, consideró que la resolución del tribunal de revisión confirmando la prórroga de prisión preventiva fue debidamente fundamentada por lo cual rechazó la impugnación interpuesta por la defensa de la imputada.

Prisión preventiva Claudia Silva Elizabeth Martinez

El accidente que terminó con la vida de Elizabeth Martínez

El 1 de agosto de 2025, alrededor del mediodía, la víctima circulaba en moto con semáforo habilitado sobre la Ruta 7 cuando fue embestida por un Volkswagen Vento. La conductora cruzó en rojo, la atropelló y huyó del lugar sin asistirla. Elizabeth murió en el acto.

La fiscal Guadalupe Inaudi la imputó por homicidio culposo agravado, al considerar que manejaba sin habilitación, con imprudencia, desobedeciendo la señalización semafórica y escapando tras el impacto. El juez Raúl Aufranc dispuso en ese entonces como medidas cautelares que Silva no pueda conducir ningún vehículo y que cumpla presentaciones semanales durante seis meses.

Mujer con su pareja en alcoholemia La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

Otros antecedentes que motivaron la prórroga

El antecedente más reciente ocurrió el fin de semana del 16 de agosto, cuatro días antes de su detención. La joven se vio involucrada en un escándalo cuando fue increpada por vecinos de Centenario. Fue en un operativo de rutina en conjunto de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta el domingo a la madrugada, cuando un Volkswagen Gol fue demorado tras intentar esquivar el control.

Lo que nadie esperaba era que la acompañante del vehículo fuera Claudia Silva, imputada dos semanas antes por el homicidio de Elizabeth Martinez. Fuentes consultadas entonces por LMNeuquén dieron cuenta que la mujer se bajó de muy malos modos y que comenzó a agredir a los inspectores municipales.

La investigación también reveló que en 2024 la misma mujer había protagonizado otro siniestro vial, en el que su hijo de un año sufrió graves lesiones en la cabeza tras un choque en el que ella conducía bajo los efectos del alcohol. Fue en ese accidente que, como había afirmado la fiscal, la mujer quedó inhabilitada para manejar, lo que implicó un agravante en los cargos.

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En ese accidente, tanto ella como su hijo sufrieron lesiones graves. Por ese caso no se le impuso una pena, ya que el juez interviniente resolvió la "pena natural" debido a sus heridas y las de su hijo.