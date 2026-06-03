Quiniela La Neuquina hoy: resultados de los sorteos de Matutina y Vespertina del miércoles 3 de junio de 2026

Todos los números ganadores de la quiniela La Neuquina de esta jornada. Los resultados de los principales sorteos, actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy miércoles 3 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Quiniela

El 65 llega a la tarde con El Cazador

El 0165 encabezó el sorteo número 31667 de la Matutina de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 65, conocido en la tabla de la quiniela como "El Cazador", apuntó fino a la tarde patagónica y no falló — los que lo tenían en el ticket festejaron el tiro certero.

Lo siguieron el 0958 en segundo lugar y el 1147 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1977 en cuarto puesto y el 2475 en quinto.

neuquina 0306 matutina

El 56 tropieza al atardecer con La Caída

El 0156 encabezó el sorteo número 31668 de la Vespertina de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 56, conocido en la tabla de la quiniela como "La Caída", se desplomó en el primer puesto al atardecer — paradójicamente, la mejor caída del día para los apostadores que lo jugaron.

Lo siguieron el 0507 en segundo lugar y el 4849 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 2511 en cuarto puesto y el 2497 en quinto.

neuquina 0306 vespertina

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.

¿Qué es la ludopatía?

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero, como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud que afecta la capacidad de una persona para controlar el impulso de apostar, con consecuencias sobre su economía, sus vínculos y su salud mental.

Si creés que vos o alguien cercano tiene una relación problemática con las apuestas, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.