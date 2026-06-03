Fuerte choque múltiple en una esquina en centro oeste de Neuquén: dos personas mayores fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió en Stefenelli y Belgrano. Además, se registraron severos daños en dos de los tres vehículos involucrados.

Un choque entre tres autos generó preocupación entre quienes circulaban por una zona transitada de la ciudad de Neuquén. Un hombre de 68 años y una mujer de 81 años fueron derivados al hospital, en la tarde de este miércoles se desconocía el estado de salud.

La comisario Andrea Solano, directora de Tránsito Neuquén, explicó que el hecho ocurrió minutos antes de las 14 en la intersección de Stefenelli y Belgrano , en el centro oeste de la ciudad e involucró a un Volkswagen Gol, a un Toyota Etios y a un Ford Fiesta.

"En el Toyota Etios iban un hombre y una mujer adultos, de 68 y 81 años respectivamente que circulaban en dirección al este por Belgrano, mientras que conducía el Volkswagen Gol un hombre de 29 años quien circulaba por Stefeneli en dirección sur con quien se produce el impacto, y a su vez ambos colisionan con el Ford Fiesta que era conducido por una mujer de 35 años, quien viajaba en dierección al norte por Srtefenelli", relató Solano a LM Neuquén.

Por la dinámica del siniestro vial, el que tenía la habilitación para cruzar la intersección sería el Toyota Etios que es el que se vio más afectado por la derivación hospitalaria de sus ocupantes mayores de edad.

choque entre tres autos en calle Belgrano Claudio Espinoza

Alcoholemias

La directora de Tránsito Neuquén indicó que, tras llevarse a los ocupantes del Etio la ambulancia el SIEN, le realizaron el test de alcoholemia a los otros dos conductores con resultado negativo y sin novedades con la documentación.

El siniestro llamó la atención de vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar, ya que se trata de una zona con circulación constante y movimiento durante buena parte del día. Se vio interrumpido el tránsito al menos por una hora en la concurrida arteria, mientras el personal policial llevaba adelante las diligencias de rigor.