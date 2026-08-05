Así fue el ataque mortal contra un influencer en Sinaloa: lo mataron en medio de una transmisión en vivo
César Gastélum fue atacado por dos sicarios en moto afuera de un local de comida rápida. La cámara registró la agresión y buscan a los sospechosos.
Un influencer mexicano de 23 años fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales en el estado de Sinaloa, en México. La víctima fue identificada por las autoridades locales y sus seguidores como César Gastélum, conocido digitalmente con el usuario @cesargastelum04.
El ataque se produjo durante la noche del martes, alrededor de las 20, hora local, en el estacionamiento de un local de comida rápida ubicado en el sector comercial Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al momento de la agresión, Gastélum se encontraba en compañía de dos colaboradores grabando material audiovisual para sus perfiles de TikTok e Instagram.
En ese momento, dos individuos arribaron a la zona donde se encontraba el influencer a bordo de una motocicleta. Posteriormente, uno de los ocupantes se aproximó a la víctima, desenfundó un arma de fuego y efectuó múltiples disparos a corta distancia contra el creador digital, para luego darse a la fuga junto a su cómplice.
Debido a que la cámara del dispositivo móvil permanecía encendida transmitiendo en directo, parte de la agresión y los momentos previos quedaron grabados y se difundieron posteriormente en las redes sociales.
La vestimenta naranja del joven y las dinámicas que ejecutaba en la grabación generaron una confusión inicial entre los testigos, quienes reportaron en un primer término el ataque contra un repartidor de comida por aplicación.
Policías y peritos de la fiscalía estatal acordonaron la zona de inmediato para realizar el levantamiento de indicios balísticos, mientras que los investigadores se encargaron de preservar el material audiovisual del teléfono de la víctima para intentar identificar a los autores materiales del hecho.
El último video del influencer, vestido como repartidor
En los momentos previos al crimen se observa la dinámica de entretenimiento que el joven desarrollaba junto a su equipo en la vía pública. En la grabación se escucha a Gastélum pronunciar de manera insistente expresiones dirigidas a su audiencia.
“Cuántas horas duró para ponerse ese pantalón, por cada pierna”, le decían en broma sus compañeros. “Me tomó como unos seis minutos”, dijo la víctima, en el mismo tono. Momentos después, quedó tendido en el asfalto producto de al menos un disparo en la cabeza.
También circuló un material donde Gastélum reconoce que los ocupantes de una moto (no se logra precisar si es la misma del ataque) le daban “miedo”.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el uso de indumentaria de visibilidad como una camiseta de manga larga color naranja fosforescente, así como la la simulación de entregas a domicilio, formaban parte de personificaciones humorísticas que el joven utilizaba para generar interacción con su comunidad digital.
Quién era César Gastélum, el influencer asesinado en Sinaloa
César Gastélum era un creador de contenido originario del estado de Sinaloa que había consolidado una presencia destacada en redes sociales en el norte de México. En su cuenta principal de TikTok sumaba aproximadamente 585 mil seguidores, mientras que en su canal de YouTube superaba los 16 mil suscriptores con cerca de 200 videos publicados.
Su producción digital abarcaba sketches humorísticos, parodias, blogs sobre la cultura norteña, transmisiones en vivo de larga duración y cobertura de eventos sobre automovilismo deportivo y actividades de campo. Entre sus interpretaciones humorísticas más populares figuraban personajes cómicos como "El Profe Alducin" y "El Padre".
Además de su faceta como comediante y generador de videos para plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, algunas publicaciones del sector del entretenimiento lo vinculaban con la interpretación musical regional.
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