La estremecedora premonición de Valeria Márquez, la influencer asesinada en vivo: "Quizás me iban a matar"

Lo dijo durante uno de los últimos videos que compartió en tiempo real con sus seguidores, que entre todas las plataformas sumaban más de 170 mil. Parecía preocupada y quizás por eso una mujer cuya voz se oye un tanto más lejos intenta tranquilizarla. "Un regalo costoso, mmm", se permitió dudar la joven de 23 años. Y remató: "Yo creo que ya me voy a ir , porque ya me ondeé".

Luego, en otro sector de la estética Blossom The Beauty Lounge de la cual era dueña, y mientras le daba un sorbo a una bebida, Márquez reconfirmó su sospecha. "Turbio, ¿verdad?" , dijo mirando hacia la cámara de su teléfono. "Me tiene intrigada ese pedo", agregó.

La voz que parece ser de la misma mujer que la acompañaba antes le contó entonces detalles de la visita del presunto repartidor. "Me dijo '¿Valeria Márquez?' y le dije 'ah, sí'. Como que pensó que era yo. Y después dijo '¿no se encuentra ella?'. Dije 'no, pero aquí es su negocio, pero puedes dejarlo (al regalo), no hay problema'. Dice 'me dijeron que tome una foto con ella'".

Influencer México La influencer mexicana fue asesinada en su salón de estética en el estado de Jalisco, México.

"Le dije 'no se encuentra ella, si quieres llamar o dejarlo aquí se lo doy en cuanto llegue'", prosiguió, pero el relato fue interrumpido por la influencer, quien mirando hacia la puerta del comercio, y no sin preocupación, advirtió: "Ya viene".

La voz de un hombre le consultó entonces su nombre y la joven asintió. Luego, procedió a silenciar el micrófono por lo que ya no se escuchó más nada sobre lo que sucede. Por último, fue ejecutada a balazos .

Al momento de ser asesinada, Márquez conservaba en sus manos el peluche de un cerdo que le habían entregado momentos antes. "A mi quién me va a andar regalando algo", se preguntó.

El crimen de la influencer: un regalo particular y un mensaje sospechoso

La mujer que aparentemente era la que dialogaba con ella, apareció en el video cuando tomó el teléfono para detener la transmisión. En los minutos previos, la influencer había dado cuenta de una conversación telefónica con una mujer de su entorno. "Hoy andaba haciendo una cosillas y me marca Erica y me dice 'Oye bebé, es que te traen algo y te lo quieren entregar a tí'. Yo le dije 'ah, pues más o menos llego en una hora'", contó.

En esa misma dirección, y ya en el lugar donde fue baleada, Márquez le contó a sus seguidores que una amiga le pidió que la esperara allí. "Rápido pendeja, que me tengo que ir", bromeó la joven.

Luego, uno de los tantos de los recortes que circularon en redes la muestran recibiendo una bebida, primero, y el peluce, después, Márquez celebró el obsequio: "Es un cochinillo, alguien está enamorado de mí, te lo juro"

Qué dijo la Fiscalía sobre el asesinato de la influencer

Si bien de manera extraoficial, en datos que fueron reproducidos por distintos medios locales, se dijo que el agresor habría sido un hombre que después de asesinar a la joven huyó en una motocicleta, la Fiscalía del Estado de Jalisco no aportó mayores precisiones al respecto.

Según el comunicado oficial de ese organismo, el hecho se reportó a las 18.30 de este martes en un local situado sobre la avenida Servidor Público en Zapopan, un suburbio de Guadalajara. Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibirse el reporte a través del servicio de emergencias 9-1-1, y confirmaron el deceso de la víctima. Lo mismo hicieron los paramédicos que también se presentaron en el sitio, quienes corroboraron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía del Estado inició, de esa manera, trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer la muerte de la influencer que era conocida por su contenido referido al mundo de la belleza, los estilos de vida y el humor, algunos con casi 800 mil vistas, además de resaltar por su carisma.