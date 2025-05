La dueña del dogo que destrozó el cuerpo de una nena deberá donar 10 mil pesos

El 8 de enero de este año una niña fue atacada por un perro de raza dogo argentino en un comercio del barrio Progreso de Cutral Co. El caso llegó a la justicia y recientemente se resolvió a través de una probation por la cual la propietaria del perro deberá cumplir ciertas condiciones como donar 10 mil pesos.

Según la acusación, la mujer fue imputada por lesiones graves culposas, señalada por haber actuado de forma imprudente al no tomar las medidas de seguridad necesarias para controlar a un perro de raza considerada peligrosa en un lugar de acceso público.

Entre las obligaciones impuestas por la magistrada se incluye el pago de una reparación simbólica de 10 mil pesos, que será donada a una institución de bien público, y la realización de controles bimestrales por parte de la dirección de Zoonosis del municipio, una demanda específica presentada por la madre de la niña.

Hospital cutral co plaza huincul.webp

El ataque del dogo

La pequeña había ingresado con su madre y un primo al local cuando las sorprendió el ataque del perro desde una puerta que conecta la vivienda de la comerciante. La niña tuvo que ser intervenida en un quirófano a causa de las mordeduras en el rostro y el cuerpo.

La mamá de la joven fue entrevistada el 10 de enero, dos días después del ataque por La Voz, donde expuso que fueron a comprar como todos los días, porque era un negocio que frecuentaban. "Estábamos pidiendo... lo último que pedimos fue unos chicles, normal y el perro salió de adentro de la casa" dijo y agregó: "no lo podíamos sacar, estaba yo arriba de él, mi cuñada y con la señora también y no podíamos sacarla de ahí, agarrándole el cuello apretándole para que no respirara y ahí salió".

En tanto, la abuela de la niña expuso: "ni la familia, ni la señora, ni el hombre se han acercado a ver a mi nieta que me la destrozaron y no han venido nadie a preguntar por mi nieta, cómo está".

Al respecto del estado de salud de la niña, informaron que el 10 de enero fue operada desde las 8 a las 11 de la mañana y por la complejidad acudió un profesional de Córdoba "porque acá no se animaban porque era muy chiquitita y era muy riesgoso, porque tuvieron que abrirle todo y limpiarle completo".

La abuela aseguró que realizaron la denuncia y esperaron que la justicia tome cartas en el asunto: "yo como abuela yo le pido que por favor a esa familia que traten de hacer algo con el perro porque hoy fue mi nieta, mañana puede ser otro niño peor, porque el perro no puede estar en un negocio".