"Volví, mamá", la estremecedora confesión a 11 meses de la desaparición de Loan

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio del 2024 en Corrientes, desde entonces ya pasaron 11 meses. Su búsqueda no cesa pero lo cierto es que no hay hasta el momento pistas certeras sobre dónde podría estar o qué fue lo que pasó con él. En las últimas horas su madre brindó una emotiva entrevista, donde habló de la desaparición del pequeño y realizó una estremecedora confesión.

Falta un mes para que se cumpla un año de la desaparición de Loan, y María manifestó que no pierde las esperanzas de volver a verlo. En un relato emotivo, confesó “Por ahí sueño que vuelve con alguien y me dice: ‘Volví, mamá. También me dice: ‘Mi pelo está largo“.

El 8 de mayo, Loan Danilo Peña debería haber celebrado su sexto cumpleaños rodeado de su familia, pero lamentablemente eso no sucedió, ya que su paradero es un misterio.

La búsqueda y la investigación continúan, hasta el momento hay siete detenidos: Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, todos procesados por la sustracción del menor.

caso loan (3).jpg

Pero a pesar de las detenciones, no hay avances significativos que indiquen qué ocurrió aquel día. Por su parte, la jueza Cristina Penzo extendió la etapa de investigación, y se espera que a mediados de julio se den definiciones que podrían llevar el caso a juicio.

Asimismo hay otras 10 personas arrestadas por entorpecer la investigación, entre otros delitos. Estos también han sido procesados y se espera que enfrenten un juicio oral.

Cómo fue el plan para secuestrar a Loan, según la investigación

“El acuerdo previo consistía en sustraer 'a un menor', y no específicamente a Loan, ya que, como se dijo, su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva para el resto de los asistentes. En el marco de ese plan, cada imputado tenía asignado un rol específico”, alegaron en otro párrafo.

Recordaron que desde su llegada al pueblo Maciel fotografiaba a los chicos cuando salían de la escuela y que el 13 de junio “aprovechando su calidad de funcionario policial, debía garantizar un perímetro temporal que permitiera a Pérez, Caillava, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi ejecutar la sustracción sin interferencia de las fuerzas de seguridad”.

detenidos-caso-loan.webp

Según la lógica de los jueces, “Benítez y Ramírez debían proponer espontáneamente dirigirse al naranjal junto con los menores. Una vez allí, procederían a capturar a uno de ellos y entregarlo, en un camino lindero, a Pérez y Caillava, quienes serían los encargados de retirarlo del lugar”.

“Por su parte, Millapi, con la colaboración de Laudelina Peña, debía acompañar a los niños hasta el naranjal, donde ya se encontrarían Benítez y Ramírez. Laudelina, a su vez, tenía la misión de iniciar el trayecto junto a Mónica Millapi y los menores, pero luego regresar a la casa de su madre, Catalina Peña, donde recibiría la noticia de la presunta 'desaparición' y actuaría como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño: Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava”.

En ese sentido, agregaron que “recibido el aviso por parte de Benítez, Laudelina debía comunicar la situación a Pérez y Caillava, quienes abandonarían la reunión familiar con la excusa de regresar a su domicilio para ver el partido “River vs. Deportivo Riestra”, trasladándose en su camioneta Ford Ranger hasta el punto de encuentro preestablecido con Benítez y Ramírez -en las inmediaciones de la escuela abandonada conocida como “la tapera”- para concretar la entrega del menor”.