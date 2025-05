Madre desesperada clama por la vida de su hijo desaparecido en Neuquén

Las redes sociales, con origen desde Loncopué , fueron inundadas en las primeras horas de este martes 13 de mayo con la c arta de una madre que busca a su hijo , del cual no tiene contacto desde la noche del pasado lunes 5, cuando mantuvieron una última comunicación telefónica.

El posteo de Karina Yanel Méndez no tiene nada de reclamo ni pretende juzgar actitudes, tan solo informar -seguramente desde lo más profundo de su corazón- la imperiosa necesidad de saber noticias de su hijo mayor llamado Gabriel Sáez , a quien todos sus afectos y en todo el pueblo loncopuecino lo conocen simplemente como “Palito” o “Pablito”.

“Hoy hace 8 días que no sé de él, y todo el que me conoce y conoce mi familia sabe que siempre fui, soy y seré ante todo mamá. Que siempre me preocupo mucho por mis hijos y hoy necesito de ustedes que compartan por si alguien lo conoce o lo vio en estos días, díganle que su mamá, papá y familia necesitan saber de él. Estamos muy preocupados y yo ni les cuento la angustia que tengo”, escribió la mamá en su emotiva y desesperada publicación. Añadió un pedido especial a todos los internautas para que la ayuden en su búsqueda y que se haga viral su pedido.

La última comunicación

La mamá de Gabriel, en contacto con LMNeuquén, con toda la angustia del mundo, contó que “ya desde el martes de la pasada semana que no sé nada de él y hoy ya publiqué su búsqueda en las redes y en todos lados. Además, recién terminé de hacer la denuncia por su desaparición en la Comisaría 26 de Loncopué”.

Sobre el mismo tema, detalló cuando fue la última vez que mantuvo contacto con su hijo. “El último día que me comuniqué con él fue el día lunes en la tarde. Ya el día martes no contestó mensajes, tampoco le llegaron los mensajes y da constantemente apagado el celular hasta ahora”, remarcó con angustia.

Más adelante remarcó algunas características físicas de Gabriel para que pueda ser reconocido en la vía pública o en algún lugar en el que se pueda encontrar. “Tiene una altura aproximada de 1.70 metros, ojos marrones, de tez morocha y delgado”, destacó. Asimismo, informó que su hijo tiene cuatro hermanos menores y que es muy aplicado y responsable en sus actitudes de vida, razón por la cual causa tanta extrañeza esta repentina desaparición.

Gabriel Sáez busqueda desaparecido

En este sentido contó una rutina interna familiar que tenían entre ellos. “Por lo general a él se le perdía el teléfono, se le rompía o le pasaba algo con el celular y a los dos días me escribía de algún teléfono alternativo diciéndome: 'mami, quedate tranquila que estoy bien'. Nunca fue de no mensajearme así o de no darme su paradero durante tantos días”, refirió.

En otro párrafo de la entrevista, la madre indicó que su hijo generalmente viajaba de ida y vuelta a Neuquén haciendo “autostop”. Al respecto precisó que “él se iba a dedo a Neuquén y volvía a dedo, pero cuando se iba le decía: 'hijo comunicate, no te olvides, mandame un mensajito así yo me quedo tranquila'. Pero esta vez no sucedió así”.

Embed

Viajó por trabajo

Karina Yanel Méndez hizo saber que su hijo viajaba con frecuencia desde Loncopué hacia la zona de la Confluencia por temas laborales.

“Mi hijo generalmente viajaba a Neuquén y cuando conseguía trabajo se quedaba tres meses y volvía. Una rutina que cumplió por mucho tiempo”, sostuvo. En los últimos meses, el joven había obtenido una plaza laboral en la localidad de Añelo y para estar más cerca tomó en alquiler una vivienda en Plottier. “Luego de un tiempo volvió a quedar sin trabajo y volvió a Loncopué. En este último viaje había regresado a buscar sus pertenencias personales y es desde ese momento que perdí todo contacto con su persona”, admitió afligida.

Por último, Karina le dejó un mensaje a Gabriel: “Hijo, si estás bien, por favor comunicate conmigo y con nosotros. Te lo pedimos de todo corazón. Estamos angustiados y desesperados por no saber nada de vos”.