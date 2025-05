La terrible confesión del famoso youtuber Frank Cuesta: "No tengo cáncer y nunca rescaté animales"

Cuesta, quien también tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram, subió este martes un video en sus redes sociales donde confesó haber “engañado a todos” . Es más, su descargo incluyó afirmaciones tales como que solo armó “un personaje”, que no es veterinario ni herpetólogo y que “todo ha sido parte de un show” . Fue un texto que leyó, porque debía “admitir varias cosas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/INCOsky/status/1922148609510015015&partner=&hide_thread=false ¡BOMBA! Frank Cuesta lo cuenta TODO!



"no tengo cáncer"

"ni soy veterinario, ni soy herpetólogo"

"todos los animales del Santuario han sido comprados"



Frank acaba de subir un video corto donde reconoce una larga lista de cosas en las que ha mentido debido a y dicho por el… pic.twitter.com/PKe256t42w — INCOsky (@INCOsky) May 13, 2025

Lo hizo días después de que se filtraran audios donde lo acusaban de estafa o maltrato animal. Previamente, también este año, Cuesta había atravesado otra situación crítica cuando fue detenido en Tailandia, país en el que reside hace años, por poseer presuntamente de manera ilegal animales salvajes protegidos en su finca Santuario Libertad, donde decía que daba refugio esa especies.

Logró sortear esa acusación del Tribunal Provincial de Kanchanaburi, y también la cárcel, abonando una fianza a principios de marzo,

La explicación del youtuber Frank Cuesta

En su canal de YouTube, Cuesta, quien después de superar aquel contratiempo tuvo que ser internado de urgencia por la picadura de una cobra escupidora, realizó un extenso descargo.

“Quiero disculparme públicamente con Chi (un examigo y excolaborador del Santuario Libertad) y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó tras mi detención. He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego”, reconoció.

Luego, expresó: “No soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son profesionales”.

Frank Cuesta 2.jpg El youtuber Frank Cuesta alcanzó la fama y la popularidad en internet rescatando animales.

En febrero pasado, oficiales del Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación realizaron un operativo dentro de su propiedad y hallaron diez animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) "sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición".

“Todos los animales que hay en el santuario fueron comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca rescaté animales y fue todo parte un show que poco a poco se me fue de las manos”, reveló, y señaló que “fue la denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades".

Al mismo tiempo, agregó: "Los animales que han muerto en el santuario, en la mayoría han sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo".

El estado de salud del youtuber español Frank Cuesta

En 2019, Cuesta subió un video a la web en donde estaba sin pelo y más delgado que de costumbre. Si bien no lo expuso verbalmente, sí dejó espacio para que se sospechara sobre una recaída de un cáncer que había padecido anteriormente.

Sin embargo, fue otra de las situaciones que este martes salió a aclarar. “No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer”, dijo el hombre de 53 años.

La mielodisplasia, también conocida como síndromes mielodisplásicos, es un trastorno por el cual la médula ósea produce células sanguíneas inmaduras y anormales, en lugar de células sanas. Para organismos especializados como la American Cáncer Society, la enfermedad “es considerada un tipo de cáncer”.

Frank Cuesta En otro video, de unas dos horas de duración, el youtuber Frank Cuesta dijo que leyó un guión para detener el acoso sobre él y su familia.

El giro inesperado en la declaración de Frank Cuesta

Cuesta afirmó, horas después de esa primera declaración, que su declaración formó "parte de un acuerdo y ha quedado así" y que leyó el guión que le mandaron para detener el acoso que supuestamente estaba recibiendo él y su familia. "Desde agosto de 2024 se estuvieron contactando con perodistas. No sé quién ni cómo comenzó todo esto, pero se ofrecieron audios comprometedores desde esa fecha. Yo empecé a sospechar que estaban pasando cosas raras y de hecho lo he ido comentando con varias personas", remarcó.

"El día que fue la Policía al santuario, curiosamente empezaron a verse llamadas de 'borra los videos que tengas que Frank', pero yo antes me había dado cuenta que había personas que hablaban mal de mí. Entonces solté una burrada muy grande que sabía que le iba a llegar en 30 segundos a otra persona, y llegó. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando, que ha sido preparado muy bien para destruirme como persona y como profesional", comentó.

Además, señaló que "hay un problema muy grande despecho, celos, egoísmo, incapacidad y sobre todo, odio".

"Hoy va a ser el último día que hablo sobre esto. Sé que van a salir más audios, fotos e informaciones. Sé que se me va a intentar destruir con cosas que yo haya dicho muy bestia. Pero yo nunca pensaba que cuando mando un mensaje a un amigo, que yo consideré un hermano durante mucho tiempo, lo va a filtrar. A lo mejor lo jodí en muchas ocasiones, pero jamás hablaré de su vida privada", completó Cuesta.