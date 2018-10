No podía tener hijos y su bebé se convirtió en youtuber

En las imágenes la mujer trata de convencer a Angelina de que coma el puré de zapallo que le preparó, pero la pequeña se resiste con mucha gracia y numerosos gestos en los que parece argumentar por qué no quiere aceptar esa comida, como si entendiera a la perfección lo que le dice su mamá.

La historia detrás de Carolina es milagrosa. Hacía un año que estaban intentando tener un hijo pero el embarazo no llegaba. Carolina ya había cumplido 40 años y, al consultar a un especialista en fertilidad, le confirmaron lo peor: tenía anovulación crónica (no ovulaba), una causa común de infertilidad.

Carolina y su marido, Gustavo Zambotti, decidieron hacer un tratamiento de alta complejidad. Se prepararon durante ocho meses y lograron generar cinco embriones.

Pero a mediados de 2016 le implantaron dos embriones y ninguno prendió. Habían quedado otros para volver a intentar una transferencia "pero yo me había bajoneado tanto que no quise saber más nada. Es una situación que te desestabiliza mucho emocionalmente. Empecé a pensar: 'bueno, por algo no fue', y tratamos de seguir con nuestras vidas", contó Carolina a Infobae.

Diez meses después, fue a un control ginecológico de rutina. "El médico me dijo: '¿Ves ese punto negro en el monitor?', y yo pensé: 'Listo, tengo un tumor'". El médico siguió: 'Caro, estás embarazada'. Yo lloraba y le decía: 'No puede ser, no puede ser, vos sabés que no puede ser".

Finalmente, Angelina nació el 4 de julio de 2017 y desde el primer momento le sacaron fotos y grabaron videos caseros para que pudiera verlos cuando creciera. En ese contexto, justamente, fue que el martes pasado grabó el video que que ya lleva más de 21 millones de reproducciones y que sigue recorriendo el mundo.

