Búsqueda desesperada en Chubut: 70 policías, drones y canales de riego con menos agua para dar con Emanuel

Más de 70 efectivos de la policía de Chubut , drones y embarcaciones buscan desde hace días algún mínimo rastro que permita dar con Emanuel Centeno , el joven de 28 años con discapacidad motriz que lleva 13 días desaparecido en Gaiman. Hasta el momento, pese a los crecientes esfuerzos que llegaron luego de algunas quejas y una marcha de reclamos, no hay un solo indicio de su paradero. Y las medidas que se anuncian tampoco dan esperanzas: más bien todo lo contrario.

"Nunca hizo esto, ni un día ni dos. Nunca. Es muy raro todo esto", había dicho su padre la semana pasada, quien también destacó que Emanuel presenta discapacidades motrices que dificultan su movilidad autónoma. "Es renguito de una pierna y tiene problema en su mano", precisó Mario Centeno.

Además, el hombre añadió otro dato que hace todo más angustiante: su hijo necesita medicación diaria para prevenir convulsiones, tratamiento que habría interrumpido.

Rastrillajes en canales de riego

El Ministerio de Seguridad provincial anunció la decisión de bajar los niveles de los canales de riego tras coordinar acciones con el Instituto Provincial del Agua, en lo que representa un nuevo esfuerzo por encontrar alguna pista sobre el paradero del joven que, según se pudo establecer, desapareció entre el domingo y el martes de la semana pasada.

"Inmediatamente se implementaron medidas estandarizadas: publicación de fotos en redes sociales con autorización familiar y movilización de recursos tecnológicos y humanos", explicó el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, sobre las acciones que comenzaron tras la denuncia presentada por la familia durante la madrugada del jueves 24 de abril.

Busqueda Gaiman ok.jpg La búsqueda de Emanuel Gaiman, en la zona de Gaiman, en Chubut.

El amplio operativo desplegado involucra a unos 70 efectivos policiales y cuenta con apoyo de vehículos especializados, drones y recursos operativos para búsqueda intensiva. Las autoridades realizaron rastrillajes en el río Chubut, recorridas por zonas costeras y campos periféricos, e incluso se inspeccionó el basural municipal.

Este lunes se realizaron tareas de búsqueda en los "piletones" ubicados en dirección a Trelew por ambos márgenes de la ruta nacional 25. También planificaron un nuevo rastrillaje fluvial con tres embarcaciones, mientras continúan las recorridas de personal a pie, en motocicletas y cuatriciclos.

De forma paralela, las Divisiones de Investigaciones de la Policía realizan entrevistas a testigos y analizan el material de cámaras de seguridad en búsqueda de indicios. En paralelo, las autoridades solicitan a la población que cualquier información relevante sea comunicada al 101 o directamente al agente de policía más cercano.

El padre se presentó como querellante en una fiscalía de Chubut

"Si bien se está realizando un amplio despliegue, no tenemos rastro de Emanuel", declaró este lunes Mario Centeno, padre del joven desaparecido, quien este lunes se presentó junto a su abogado en el Ministerio Público Fiscal de Trelew para constituirse como querellante en la causa.

El padre del joven desestimó algunas versiones que circularon sobre su hijo: "Si Emanuel se hubiese ido por más de 3 ó 4 días, como dicen, no estaríamos buscándolo como lo buscamos. Tampoco era un drogadicto ni alcohólico, fumaba cigarrillos y tomaba alcohol con sus amigos como cualquier joven", aclaró.

Padre de Emanuel Centeno.jpg Carlos Centeno (centro), el padre de Emanuel, se presentó como querellante en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de Trelew. Diario Jornada

En la misma línea, Mario expresó su malestar con las autoridades de Gaiman: "Me siento acompañado por la sociedad, pero no puedo decir lo mismo del intendente (Darío James) que se tomó el trabajo de recorrer todo el valle para hacer la denuncia en Trelew de que cortamos el puente, que es mentira, pero no se tomó el trabajo de ir a ninguna marcha y ahora quiere venir a hablar con nosotros".

Por su parte, el conocido abogado local Facundo Bonavitta, que representa a la familia de Emanuel, indicó que este lunes se designará un fiscal para la causa. "Nos presentamos como querellantes en la investigación que se está llevando adelante en este Ministerio Público Fiscal a los fines de impulsar la investigación e insistir en las medidas que se están llevando adelante para obtener alguna pista de dónde puede estar Emanuel".

El entorno cercano del joven confirmó que el comportamiento habitual de Emanuel no incluía alejarse solo de su hogar. "Sus amigos dicen que nunca se fue así, que no cruza ni la loma solo. Siempre se juntaba con ellos, normal, pero esto nunca pasó", relató el padre durante una marcha realizada la semana pasada para exigir que se intensificara la búsqueda.

"Yo lo que quiero es una respuesta, que me ayuden a ubicar a Emanuel", expresó en su momento Centeno padre durante una entrevista con Jornada Radio, cuando convocaron a la marcha del jueves pasado para reclamar que intensificaran la búsqueda.

Desde que se conoció la desaparición, los familiares recorrieron diferentes localidades del Valle Inferior del Río Chubut, incluyendo Trelew y Rawson, en busca de Emanuel. "Fuimos a hospitales, fuimos a canteras, fuimos a lomas... No hay nada, no encontramos nada", lamentó el papa con desesperación. Hoy, con un operativo de fuerte despliegue, él y su familia siguen esperando noticias.