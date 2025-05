Apareció el joven que buscaban en Loncopué: ¿Dónde estaba y por qué perdió contacto?

“Hoy hace 8 días que no sé de él, y todo el que me conoce y conoce mi familia sabe que siempre fui, soy y seré ante todo mamá. Que siempre me preocupo mucho por mis hijos y hoy necesito de ustedes que compartan por si alguien lo conoce o lo vio en estos días, díganle que su mamá, papá y familia necesitan saber de él. Estamos muy preocupados y yo ni les cuento la angustia que tengo”, escribió la mamá en su emotiva y desesperada publicación. Añadió un pedido especial a toda la comunidad para colaborar en su búsqueda y para que se haga viral su pedido.

Llamado esperanzador

Karina recibió un llamado de su hijo a las 16.30 de la tarde de este mismo martes. Horas después de su publicación. Según confirmó la madre, su hijo se comunicó con ella a través de un teléfono prestado. Le dijo que estaba en Neuquén y que llamó de un teléfono que alguien le facilitó.

Relató que le aseguró que “en estos días había estado buscando trabajo en algún lugar, que no tenía señal, y que se había quedado sin batería”.

También le afirmó que el miércoles iba a viajar hacia Loncopué y que le iba a contar bien qué es lo que había pasado en todos estos días.

comisaria 26 loncopue Policía del Neuquén

La madre del joven concurrió nuevamente a la Comisaría 26 de Loncopué, con el fin de hacer una ampliación de denuncia. Le informó a la Policía que había tenido contacto por teléfono con su hijo y que, seguramente, mañana se iba a reunir con su hijo.

La madre agradeció a los medios de comunicación que se hicieron eco de su pedido desesperado para dar con el paradero de su hijo, en especial a LMNeuquén por la difusión de la búsqueda. “Estoy feliz por la buena resolución que tuvo el caso y que mi hijo se encuentre sano y salvo”, aseguró .

Cómo era la relación del joven con su familia

Esta mañana, Karina contó la rutina interna familiar que tenían entre ellos. “Por lo general a él se le perdía el teléfono, se le rompía o le pasaba algo con el celular y a los dos días me escribía de algún teléfono alternativo diciéndome: 'Mami, quedate tranquila que estoy bien'. Nunca fue de no mensajearme así o de no darme su paradero durante tantos días”, refirió.

Además, la madre indicó que su hijo generalmente viajaba de ida y vuelta a Neuquén haciendo “autostop”. Al respecto precisó que “él se iba a dedo a Neuquén y volvía a dedo, pero cuando se iba le decía: 'hijo comunicate, no te olvides, mandame un mensajito así yo me quedo tranquila'. Pero esta vez no sucedió así”.