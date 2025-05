El crudo relato de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego: "No se reconoció"

Luego, recordó un episodio donde fue a visitarlo el día de su cumpleaños con su hijo, Benjamín Agüero, y "no se reconoció". "Había mucha gente, estaban alrededor de un fogón. Mi papá estaba vestido con un pantalón y una campera de la Selección. Mi hijo tenía una remera con la imagen de mi papá abrazo con [Claudio] Caniggia. Pero él no se reconoció. Le pregunté si estaba bien y me dijo que no. Nadie se daba cuenta de esta situación. Le pregunté si se quería venir conmigo y me dijo que sí. Sabía que lo tenía que hacer rápido porque en otra oportunidad no me dejaron llevármelo", indicó.