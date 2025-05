Sin clases en Neuquén: ATE lanzó un paro en las escuelas por 24 horas

Además, se suma el reclamo en Medicina Laboral, que para ATE no está funcionando ese sector, crucial en el control de los certificados por licencia médica a trabajadores del CPE, porteros y docentes.

"Hay abuso de autoridad. Cosas que no coinciden, a una compañera le rechazaron el certificado médico a los 20 minutos que lo presentó porque dicen que no estaba en su casa. Cómo es posible que se hagan tan rápido sin controles. Hay mala praxis de los médicos", dijo a LM Neuquén Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén.

ATE Educación.jpg El plenario de Educación de ATE conformó el paro por 24 horas para el jueves.

El sindicalista sostuvo que el sistema de Salud Ocupacional no está funcionando como se prometió en su momento, y pidió que el gremio tenga más control sobre los certificados. Incluso deslizó que hay personas con "largo tratamiento" (muchas atravesando un cáncer) "que merecen respeto y no maltrato por parte de las autoridades".

"Y acotó:" Todos los días nos estamos encontrando con cosas nuevas en Educación, sobre todo en Medicina Laboral. Vamos a hacer una denuncia a todos los médicos del Consejo Provincial de Educación. Estamos analizando todos los casos de mala praxis y abuso de autoridad, lo de los edificios es parte de este combo de desidia.

Quintriqueo dijo que fracasó la reunión que tuvieron con la ministra de Educación, Soledad Martínez. "Si no se obtienen respuestas a los reiterados reclamos, el próximo lunes 19 se continuará con la medida de fuerza de manera indefinida", sostuvo.

Días atrás, Quintriqueo, junto con representantes de la conducción, mantuvo una reunión en la subsecretaría de Trabajo con la ministra de Educación, Soledad Martínez. Durante el conclave se presentaron diversos casos como ejemplos de las problemáticas que se viven en los establecimientos escolares y de las crecientes dificultades que enfrentamos, producto de políticas erróneas en el área de medicina laboral.

"Incomprensión y soberbia"

"Ante la falta de comprensión y la soberbia demostrada por la ministra al negarse a revisar los temas denunciados, nos declaramos en estado de alerta y convocamos a un plenario provincial", dijeron.

"Todos los días nos estamos encontrando con cosas nuevas en Educación, sobre todo en Medicina Laboral. Vamos a hacer una denuncia a todos los médicos del Consejo Provincial de Educación, Carlos Quntriqueo, secretario general de ATE Neuquén. "Todos los días nos estamos encontrando con cosas nuevas en Educación, sobre todo en Medicina Laboral. Vamos a hacer una denuncia a todos los médicos del Consejo Provincial de Educación, Carlos Quntriqueo, secretario general de ATE Neuquén.

Y lanzaron una dura advertencia, que se concretó este martes con el anuncio del paro para este jueves en todas las escuelas de Neuquén. "La paciencia se agota y los trabajadores no estamos dispuestos a esperar más", sostuvo.