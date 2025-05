"Lo vamos a tomar", ATE Nacional estalló por el cierre del museo del Che Guevara en San Martín de los Andes

"Nosotros vamos a tomar el museo y no se va a cerrar. El personal no es de Parques Nacionales, solo el galpón y el terreno", lanzó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional a LMNeuquén. Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del edificio donde funciona el centro cultural conocido como La Pastera, el museo del Che Guevara, de San Martín de los Andes. Pero desde la organización sindical se indicó que no lo permitirán.